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LIVE : ధాన్యం కొనుగోళ్లపై మంత్రి ఉత్తమ్ ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - UTTAM KUMAR ON RABI CROP

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Uttam Kumar On Rabi Crop (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 4:14 PM IST

|

Updated : June 9, 2026 at 4:41 PM IST

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Uttam Kumar On Rabi Crop : రబీ ధాన్యం కొనుగోళ్లలో గతేడాది 74.2 లక్షల టన్నుల రికార్డును ఈసారి అధిగమిస్తామని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 70 లక్షల టన్నులకు పైగా ధాన్యాన్ని సేకరించామని, మరో 4.95 లక్షల టన్నులు సేకరించాల్సి ఉందన్నారు. రబీ ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సచివాలయంలో రివ్యూ సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. వర్షాలకు ముందే కొనుగోళ్లను పూర్తి చేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించినట్లు ఉత్తమ్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్, నిర్మల్, నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో మరో 5 రోజుల పాటు ధాన్యం రాక కొనసాగనుందన్నారు. ఈ జిల్లాలపై దృష్టి పెట్టాలని స్పష్టం చేశారు. వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడకుండా కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. ‘‘గిడ్డంగుల కొరత ఉంటే వెంటనే అదనపు నిల్వ కేంద్రాలను గుర్తించి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలి. కస్టమ్‌ మిల్లింగ్‌ రైస్‌ (సీఎంఆర్‌) తరలింపు, నిల్వ ప్రక్రియలను వేగవంతం చేసి కొత్తగా వచ్చే ధాన్యాన్ని సజావుగా సేకరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Uttam Kumar On Rabi Crop : రబీ ధాన్యం కొనుగోళ్లలో గతేడాది 74.2 లక్షల టన్నుల రికార్డును ఈసారి అధిగమిస్తామని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 70 లక్షల టన్నులకు పైగా ధాన్యాన్ని సేకరించామని, మరో 4.95 లక్షల టన్నులు సేకరించాల్సి ఉందన్నారు. రబీ ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సచివాలయంలో రివ్యూ సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. వర్షాలకు ముందే కొనుగోళ్లను పూర్తి చేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించినట్లు ఉత్తమ్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్, నిర్మల్, నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో మరో 5 రోజుల పాటు ధాన్యం రాక కొనసాగనుందన్నారు. ఈ జిల్లాలపై దృష్టి పెట్టాలని స్పష్టం చేశారు. వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడకుండా కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. ‘‘గిడ్డంగుల కొరత ఉంటే వెంటనే అదనపు నిల్వ కేంద్రాలను గుర్తించి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలి. కస్టమ్‌ మిల్లింగ్‌ రైస్‌ (సీఎంఆర్‌) తరలింపు, నిల్వ ప్రక్రియలను వేగవంతం చేసి కొత్తగా వచ్చే ధాన్యాన్ని సజావుగా సేకరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : June 9, 2026 at 4:41 PM IST

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TAGGED:

CIVIL SUPPLIES MINISTER ON PADDY
UTTAM KUMAR ON RABI PADDY
రబీ ధాన్యం కొనుగోళ్లపై ఉత్తమ్​
UTTAMKUMAR PRESS MEET
UTTAM KUMAR ON RABI CROP

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

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