తండ్రి బాటలో నడిచాడు - దాదా సాహెబ్ పాల్కే జాతీయ పురస్కారం అందుకున్నాడు - DADA SAHEB PHALKE AWARD
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 1:00 PM IST
Cinematographer Chaitanya Honored with Dada Saheb Phalke Award: తండ్రి ఫొటో గ్రాఫర్, ఆయన బాటలోనే కుమారులు కూడా ఈ రంగాన్నే జీవనాధారంగా మలుచుకున్నారు. అయితే బతకడానికి తప్ప ఎదగడానికి ఈ వృత్తి పనికిరాదని భావించిన వారు చివరి వాడైన తమ్ముడిని బాగా చదివించాలని నిర్ణయించకున్నారు. ఐతే అన్నయ్యల చేతిలో రకరకాల మోడల్ కెమెరాలను చూస్తూ పెరిగిన ఆ యువకుడు ఇంటర్తోనే చదువు ఆపేసి ఫొటోగ్రఫీనే తన కెరీర్గా మార్చుకున్నాడు. సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించి డీపీఓగా రాణిస్తున్నాడు. సినిమావాళ్లతో ఎలాంటి సంబంధాలు లేకుండా ఒంటరిగా అడుగేసి సినిమాల్లో ఎదుగుతూ డీఓపీగా తనకంటూ ఒక మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు. అంతేనా తాను పని చేసిన అరణ్యధార అనే ఇండిపెండెంట్ మూవీకి దాదా సాహెబ్ పాల్కే జాతీయ పురస్కారం అందుకున్నాడు. ఈ అవార్డు రావడం మరిచిపోలేని అనుభవమంటున్నాడు పల్నాడు జిల్లా పిడగురాళ్లకు చెందిన చైతన్య. అతని ప్రయాణం తన మాటల్లో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.
Cinematographer Chaitanya Honored with Dada Saheb Phalke Award: తండ్రి ఫొటో గ్రాఫర్, ఆయన బాటలోనే కుమారులు కూడా ఈ రంగాన్నే జీవనాధారంగా మలుచుకున్నారు. అయితే బతకడానికి తప్ప ఎదగడానికి ఈ వృత్తి పనికిరాదని భావించిన వారు చివరి వాడైన తమ్ముడిని బాగా చదివించాలని నిర్ణయించకున్నారు. ఐతే అన్నయ్యల చేతిలో రకరకాల మోడల్ కెమెరాలను చూస్తూ పెరిగిన ఆ యువకుడు ఇంటర్తోనే చదువు ఆపేసి ఫొటోగ్రఫీనే తన కెరీర్గా మార్చుకున్నాడు. సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించి డీపీఓగా రాణిస్తున్నాడు. సినిమావాళ్లతో ఎలాంటి సంబంధాలు లేకుండా ఒంటరిగా అడుగేసి సినిమాల్లో ఎదుగుతూ డీఓపీగా తనకంటూ ఒక మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు. అంతేనా తాను పని చేసిన అరణ్యధార అనే ఇండిపెండెంట్ మూవీకి దాదా సాహెబ్ పాల్కే జాతీయ పురస్కారం అందుకున్నాడు. ఈ అవార్డు రావడం మరిచిపోలేని అనుభవమంటున్నాడు పల్నాడు జిల్లా పిడగురాళ్లకు చెందిన చైతన్య. అతని ప్రయాణం తన మాటల్లో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.