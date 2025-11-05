ETV Bharat / Videos

తిరుమల పరకామణి చోరీ ఘటనపై సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ ప్రెస్ మీట్

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

November 5, 2025

Updated : November 5, 2025

CID DG Ravishankar press meet live : తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో సీఐడీ అధికారులు పరిశీలన ముగిసింది. హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణి చోరీ కేసు దస్త్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐడీ డీజీ తెలిపారు. తిరుమల వన్‌టౌన్‌ పీఎస్‌, లోక్‌ అదాలత్‌లో కేసు వివరాలు సేకరించామన్నారు. కేసుకు సంబంధించి రికార్డులు సీజ్‌ చేసినట్లు చెప్పారు. సీజ్‌ చేసిన దస్త్రాలను హైకోర్టులో అప్పగిస్తామన్నారు. అయితే 2023 సంవత్సరం మార్చిలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ పరకామణిలో చోరీ చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 920 డాలర్లను చోరీ చేస్తూ టీటీడీ ఉద్యోగి రవికుమార్‌ పట్టుబడ్డారు. అనంతరం కేసు విచారణలో టీటీడీ పూర్తిస్థాయి విచారణ నిర్వహించలేదంటూ హైకోర్టులో పిల్‌ దాఖలైంది. ఆ తర్వాత లోక్‌అదాలత్‌లో రాజీ కుదుర్చుకుని అప్పటి పాలకవర్గం కేసు మూసివేసిందని ఆరోపణలు ఎదురయ్యాయి. లోక్‌అదాలత్‌లో రాజీ తర్వాత రూ.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను టీటీడీకి రవికుమార్‌ విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ వరస పరిణామాల నెలకొన్న నేపథ్యంలో హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణి కేసు విచారణను సీఐడీ విచారణను పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం పరకామణిలో చోరీ పై సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం.

CID DG RAVISHANKAR LIVE
TIRUMALA PARAKAMANI THEFT ISSUE
CID DG RAVISHANKAR PRESS MEET
TIRUMALA PARAKAMANI CASE UPDATES
CID DG RAVISHANKAR PRESS MEET LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

