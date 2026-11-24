తెల్లదేవరపల్లిలో క్లోరినేషన్ గ్యాస్ లీక్ - రంగంలోకి దిగిన అగ్నిమాపక శాఖ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:21 PM IST
Chlorination Gas Tank Leakage : ఈ మధ్యన ఏపీలో భారీగా గ్యాస్ లీకేజి ఘటనలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా విస్సన్నపేట మండలంలో తెల్లదేవరపల్లి పైలెట్ ప్రాజెక్టు వద్ద గ్యాస్ లీక్ కలకలం రేపింది. ఉదయం 7:30 గంటలకు గ్యాస్ లీకేజీ కావడంతో పరిసర ప్రాంతాల్లో భయంకరమైన వాసన వస్తోంది. ఎవరూ దగ్గరకు వెళ్లలేని పరిస్థితి. 500 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన క్లోరినేషన్ గ్యాస్ ట్యాంకు నుంచి లీకేజీ జరిగిందని స్థానికులు తెలిపారు. ఘాటైన వాసన రావడంతో స్థానికులు అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అగ్ని మాపక శాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగి హుటాహుటిన లీకేజిని అరికట్టారు. రెండు ఫైర్ ఇంజన్లతో ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్లోరినేషన్ ట్యాంకు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా అధికారులు ముందస్తుగా తగు జాగ్రత్తలు చేపట్టారు. కొవ్వూరు నుంచి ప్రత్యేక రెస్క్యూ టీమ్ రానున్నట్లు అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
Chlorination Gas Tank Leakage : ఈ మధ్యన ఏపీలో భారీగా గ్యాస్ లీకేజి ఘటనలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా విస్సన్నపేట మండలంలో తెల్లదేవరపల్లి పైలెట్ ప్రాజెక్టు వద్ద గ్యాస్ లీక్ కలకలం రేపింది. ఉదయం 7:30 గంటలకు గ్యాస్ లీకేజీ కావడంతో పరిసర ప్రాంతాల్లో భయంకరమైన వాసన వస్తోంది. ఎవరూ దగ్గరకు వెళ్లలేని పరిస్థితి. 500 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన క్లోరినేషన్ గ్యాస్ ట్యాంకు నుంచి లీకేజీ జరిగిందని స్థానికులు తెలిపారు. ఘాటైన వాసన రావడంతో స్థానికులు అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అగ్ని మాపక శాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగి హుటాహుటిన లీకేజిని అరికట్టారు. రెండు ఫైర్ ఇంజన్లతో ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్లోరినేషన్ ట్యాంకు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా అధికారులు ముందస్తుగా తగు జాగ్రత్తలు చేపట్టారు. కొవ్వూరు నుంచి ప్రత్యేక రెస్క్యూ టీమ్ రానున్నట్లు అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.