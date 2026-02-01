ETV Bharat / Videos

ఉపాసన, బిడ్డలు హెల్దీగా ఉన్నారు - చాలా సంతోషంగా ఉంది : చిరంజీవి - TWINS FOR RAM CHARAN AND UPASANA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఉపాసన, బిడ్డలు హెల్దీగా ఉన్నారు - చాలా సంతోషంగా ఉంది : చిరంజీవి (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 1:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Twins For Ram Charan and Upasana : సినీ నటుడు రామ్​చరణ్ ​- ఉపాసన దంపతులు కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తమ కుటుంబంలోకి కొత్త సభ్యులు రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసిన మెగాస్టార్​ చిరంజీవి, అపోలో హాస్పిటల్​ నుంచి అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 'చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొణిదెల ఫ్యామిలీ, కామినేని కుటుంబం అందరూ సంతోషంగా ఉన్నాం. రామ్ చరణ్ - ఉపాసన శనివారం (జనవరి 31) రాత్రి కవలలకు జన్మనిచ్చారు. ఉపాసన, బిడ్డలు చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు. ఎప్పటి నుంచో, ఎక్కడెక్కడి నుంచో మా ఇంట శుభం కలగాలని కోరుకున్నారు. ఆ భగవంతుడి దయవల్ల, హనుమాన్ కృప వల్ల ఒక ఆడ బిడ్డ, ఒక మగ బిడ్డ జన్మించారు. ఈ వార్తను మీతో పంచుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అభిమానులు పండుగ లాగా జరుపుకుంటున్నారు. వాళ్ల ఆనందానికి అవధులు లేవు. అందరికీ థాంక్స్' అని తెలిపారు.

Twins For Ram Charan and Upasana : సినీ నటుడు రామ్​చరణ్ ​- ఉపాసన దంపతులు కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తమ కుటుంబంలోకి కొత్త సభ్యులు రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసిన మెగాస్టార్​ చిరంజీవి, అపోలో హాస్పిటల్​ నుంచి అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 'చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొణిదెల ఫ్యామిలీ, కామినేని కుటుంబం అందరూ సంతోషంగా ఉన్నాం. రామ్ చరణ్ - ఉపాసన శనివారం (జనవరి 31) రాత్రి కవలలకు జన్మనిచ్చారు. ఉపాసన, బిడ్డలు చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు. ఎప్పటి నుంచో, ఎక్కడెక్కడి నుంచో మా ఇంట శుభం కలగాలని కోరుకున్నారు. ఆ భగవంతుడి దయవల్ల, హనుమాన్ కృప వల్ల ఒక ఆడ బిడ్డ, ఒక మగ బిడ్డ జన్మించారు. ఈ వార్తను మీతో పంచుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అభిమానులు పండుగ లాగా జరుపుకుంటున్నారు. వాళ్ల ఆనందానికి అవధులు లేవు. అందరికీ థాంక్స్' అని తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

UPASANA GAVE BIRTH TO TWINS
RAM CHARAN AND UPASANA HAVE TWINS
రామ్​చరణ్​ దంపతులకు కవలలు
TWINS FOR RAM CHARAN AND UPASANA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

A delegation from Canada visited Ramoji Film City

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఉన్న వసతులు ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేవు : కెనడా ప్రతినిధుల బృందం

January 31, 2026 at 1:52 PM IST
Wings India Exhibition In Begumpet

బేగంపేటలో వింగ్స్‌ ఇండియా ప్రదర్శన - ఆకట్టుకున్న విన్యాసాలు

January 28, 2026 at 4:24 PM IST
Hen For Rs.20 At Medaram Jatara

కోడిపుంజును ఎగురవేసి మొక్కు తీర్చుకోండి - 20 రూపాయలు మాత్రమే

January 28, 2026 at 12:12 PM IST
Actress Sreeleela Awareness on Cyber Crime Fraud

ఏపీకే ఫైల్స్‌ - నటి శ్రీలీల అడ్వైజ్

January 27, 2026 at 4:14 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.