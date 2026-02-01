ఉపాసన, బిడ్డలు హెల్దీగా ఉన్నారు - చాలా సంతోషంగా ఉంది : చిరంజీవి - TWINS FOR RAM CHARAN AND UPASANA
Published : February 1, 2026 at 1:10 PM IST
Twins For Ram Charan and Upasana : సినీ నటుడు రామ్చరణ్ - ఉపాసన దంపతులు కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తమ కుటుంబంలోకి కొత్త సభ్యులు రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 'చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొణిదెల ఫ్యామిలీ, కామినేని కుటుంబం అందరూ సంతోషంగా ఉన్నాం. రామ్ చరణ్ - ఉపాసన శనివారం (జనవరి 31) రాత్రి కవలలకు జన్మనిచ్చారు. ఉపాసన, బిడ్డలు చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు. ఎప్పటి నుంచో, ఎక్కడెక్కడి నుంచో మా ఇంట శుభం కలగాలని కోరుకున్నారు. ఆ భగవంతుడి దయవల్ల, హనుమాన్ కృప వల్ల ఒక ఆడ బిడ్డ, ఒక మగ బిడ్డ జన్మించారు. ఈ వార్తను మీతో పంచుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అభిమానులు పండుగ లాగా జరుపుకుంటున్నారు. వాళ్ల ఆనందానికి అవధులు లేవు. అందరికీ థాంక్స్' అని తెలిపారు.
