LIVE : 'నషాముక్త్ భారత్' ర్యాలీలో చిరంజీవి, రవిశంకర్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : November 27, 2026 at 6:42 PM IST
నశాముక్త్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి మూడు రోజుల పాటు 'హైదరాబాద్ వాక్ ఫర్ నషాముక్త్ భారత్' పేరిట పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా సాయంత్రం ముగింపు కార్యక్రమానికి సినీ నటుడు చిరంజీవి, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ హాజరయ్యారు. తొలిరోజు అంబర్పేట్ మహంకాళి ఆలయం నుంచి ముషీరాబాద్ వరకు తొలిరోజు పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ పాదయాత్రలో రామచందర్రావు, లక్ష్మణ్, దత్తాత్రేయ సినీ హీరో వెంకటేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డ్రగ్స్ ఫ్రీ హైదరాబాద్, డ్రగ్స్ ఫ్రీ ఇండియా లక్ష్యంగా ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. కిషన్రెడ్డి డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా అవగాహన కల్పించడమే పాదయాత్ర ఉద్దేశమన్నారు. నషాముక్త్ భారత్ పేరిట కిషన్రెడ్డి చేపట్టిన పాదయాత్ర రెండోరోజు గురువారం ముషీరాబాద్ క్రాస్రోడ్స్ నుంచి ఖైరతాబాద్ మీదుగా అమీర్పేట వరకు కొనసాగింది. కిషన్రెడ్డితో పాటు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్, పుల్లెల గోపీచంద్, సినీనటులు బెల్లంకొండ సాయిశ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ యాత్ర మూడో రోజు మరింత జోష్తో ప్రారంభమైంది. అమీర్పేట్లోని గురుద్వారాలో సినీనటులు నాగార్జున, సాయికుమార్, శివారెడ్డి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనివాస్లతో కలిసి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి, పెద్దల ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. చివరి రోజు అమీర్పేట్ నుంచి ఫిల్మ్ నగర్ వరకు పాదయాత్ర కొనసాగింది. నషాముక్త్ భారత్ పాదయాత్ర ముగింపు కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
నశాముక్త్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి మూడు రోజుల పాటు 'హైదరాబాద్ వాక్ ఫర్ నషాముక్త్ భారత్' పేరిట పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా సాయంత్రం ముగింపు కార్యక్రమానికి సినీ నటుడు చిరంజీవి, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ హాజరయ్యారు. తొలిరోజు అంబర్పేట్ మహంకాళి ఆలయం నుంచి ముషీరాబాద్ వరకు తొలిరోజు పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ పాదయాత్రలో రామచందర్రావు, లక్ష్మణ్, దత్తాత్రేయ సినీ హీరో వెంకటేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డ్రగ్స్ ఫ్రీ హైదరాబాద్, డ్రగ్స్ ఫ్రీ ఇండియా లక్ష్యంగా ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. కిషన్రెడ్డి డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా అవగాహన కల్పించడమే పాదయాత్ర ఉద్దేశమన్నారు. నషాముక్త్ భారత్ పేరిట కిషన్రెడ్డి చేపట్టిన పాదయాత్ర రెండోరోజు గురువారం ముషీరాబాద్ క్రాస్రోడ్స్ నుంచి ఖైరతాబాద్ మీదుగా అమీర్పేట వరకు కొనసాగింది. కిషన్రెడ్డితో పాటు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్, పుల్లెల గోపీచంద్, సినీనటులు బెల్లంకొండ సాయిశ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ యాత్ర మూడో రోజు మరింత జోష్తో ప్రారంభమైంది. అమీర్పేట్లోని గురుద్వారాలో సినీనటులు నాగార్జున, సాయికుమార్, శివారెడ్డి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనివాస్లతో కలిసి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి, పెద్దల ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. చివరి రోజు అమీర్పేట్ నుంచి ఫిల్మ్ నగర్ వరకు పాదయాత్ర కొనసాగింది. నషాముక్త్ భారత్ పాదయాత్ర ముగింపు కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.