పదవి ఎంత పెద్దదైనా అమ్మ ప్రేమ తర్వాతే - ఛాంబర్లో బిడ్డను బుజ్జగించిన ఛైర్పర్సన్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 4:31 PM IST
బాపట్ల జిల్లా చీరాల మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఎరిచెర్ల హనీ స్పందన విధి నిర్వహణలో ఉంటూనే తన మాతృత్వపు మమకారాన్ని చాటారు. ఓవైపు పట్టణ ప్రథమ పౌరురాలిగా అధికారిక బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే, మరోవైపు తన చంటిబిడ్డను ఎత్తుకుని ఆడిస్తూ మురిసిపోయారు. చీరాల మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా ఇటీవలే బాధ్యతలు స్వీకరించిన హనీ స్పందన తన ఛాంబర్లో అధికారిక విధుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆమె కుమారుడు క్యాబిన్లోకి వచ్చాడు. ఫైళ్లు, అధికారులతో చర్చల మధ్య బిజీగా ఉన్నప్పటికీ చిన్నారిని చూడగానే ఆమెలోని తల్లి మనసు ఉప్పొంగింది. వెంటనే తన సీటు వద్దే కుమారుడిని ఆప్యాయంగా ఎత్తుకున్నారు. బిడ్డతో కాసేపు సరదాగా ముచ్చటించి, బుజ్జగిస్తూ ఆడించారు.
సాధారణంగా ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారు అధికారిక పనుల హడావుడిలో వ్యక్తిగత సమయాన్ని కోల్పోతుంటారు. కానీ హనీ స్పందన మాత్రం ప్రజా బాధ్యతలు, కుటుంబ అనుబంధం రెండింటినీ ఎంతో చక్కగా సమన్వయం చేసుకుంటూ కనిపించారు. ఎప్పుడూ దస్త్రాలు, ప్రజల వినతులు, అధికారిక సమీక్షలతో హడావుడిగా ఉండే మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఈ దృశ్యం ఒక్కసారిగా ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని నింపింది.
బాపట్ల జిల్లా చీరాల మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఎరిచెర్ల హనీ స్పందన విధి నిర్వహణలో ఉంటూనే తన మాతృత్వపు మమకారాన్ని చాటారు. ఓవైపు పట్టణ ప్రథమ పౌరురాలిగా అధికారిక బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే, మరోవైపు తన చంటిబిడ్డను ఎత్తుకుని ఆడిస్తూ మురిసిపోయారు. చీరాల మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా ఇటీవలే బాధ్యతలు స్వీకరించిన హనీ స్పందన తన ఛాంబర్లో అధికారిక విధుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆమె కుమారుడు క్యాబిన్లోకి వచ్చాడు. ఫైళ్లు, అధికారులతో చర్చల మధ్య బిజీగా ఉన్నప్పటికీ చిన్నారిని చూడగానే ఆమెలోని తల్లి మనసు ఉప్పొంగింది. వెంటనే తన సీటు వద్దే కుమారుడిని ఆప్యాయంగా ఎత్తుకున్నారు. బిడ్డతో కాసేపు సరదాగా ముచ్చటించి, బుజ్జగిస్తూ ఆడించారు.
సాధారణంగా ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారు అధికారిక పనుల హడావుడిలో వ్యక్తిగత సమయాన్ని కోల్పోతుంటారు. కానీ హనీ స్పందన మాత్రం ప్రజా బాధ్యతలు, కుటుంబ అనుబంధం రెండింటినీ ఎంతో చక్కగా సమన్వయం చేసుకుంటూ కనిపించారు. ఎప్పుడూ దస్త్రాలు, ప్రజల వినతులు, అధికారిక సమీక్షలతో హడావుడిగా ఉండే మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఈ దృశ్యం ఒక్కసారిగా ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని నింపింది.