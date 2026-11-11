ETV Bharat / Videos

చిన్నారుల పెద్ద మనసు - రోడ్డుపై గుంతను పూడ్చిన పిల్లలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
చిట్టి చేతులతో రోడ్డుపై గుంతలు పూడ్చిన చిన్నారులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2026 at 3:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Children Repair Road in Nidadavolu : వయసు చిన్నదైనా, చిట్టి చేతులతో.. పెద్ద మనసును చాటుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా చిన్నారులు. నిడదవోలులోని పట్టణంలోని సంత మార్కెట్ ప్రాంతంలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు రహదారి పూర్తిగా దెబ్బతింది. రోడ్డుపై ఎక్కడిక్కడ భారీ గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు, పాదచారులు నిత్యం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

ఈ పరిస్థితిని గమనించిన సమీపంలో చిన్నారులు తమ చిట్టి చేతులతో పెద్ద పనిని భుజాన వేసుకున్నారు. వెంటనే వారు సమీపంలో అందుబాటులో ఉన్న కంకర రాళ్లను ఏరి చేతుల్లో తీసుకు వచ్చి రోడ్డుపై ఉన్న గుంతల్లో నింపి చదును చేశారు. వయసు చిన్నదైనా ప్రయాణికుల కష్టాలను తీర్చేందుకు ఆ చిన్నారులు చూపిన చొరవ, సామాజిక బాధ్యత అందరినీ కట్టిపడేసింది. చిన్న వయసులోనే పెద్ద మనసు చాటుకుని ఆదర్శంగా నిలిచిన ఆ పిల్లలను స్థానికులు అభినందిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి రహదారికి మరమ్మతులు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.

Children Repair Road in Nidadavolu : వయసు చిన్నదైనా, చిట్టి చేతులతో.. పెద్ద మనసును చాటుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా చిన్నారులు. నిడదవోలులోని పట్టణంలోని సంత మార్కెట్ ప్రాంతంలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు రహదారి పూర్తిగా దెబ్బతింది. రోడ్డుపై ఎక్కడిక్కడ భారీ గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు, పాదచారులు నిత్యం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

ఈ పరిస్థితిని గమనించిన సమీపంలో చిన్నారులు తమ చిట్టి చేతులతో పెద్ద పనిని భుజాన వేసుకున్నారు. వెంటనే వారు సమీపంలో అందుబాటులో ఉన్న కంకర రాళ్లను ఏరి చేతుల్లో తీసుకు వచ్చి రోడ్డుపై ఉన్న గుంతల్లో నింపి చదును చేశారు. వయసు చిన్నదైనా ప్రయాణికుల కష్టాలను తీర్చేందుకు ఆ చిన్నారులు చూపిన చొరవ, సామాజిక బాధ్యత అందరినీ కట్టిపడేసింది. చిన్న వయసులోనే పెద్ద మనసు చాటుకుని ఆదర్శంగా నిలిచిన ఆ పిల్లలను స్థానికులు అభినందిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి రహదారికి మరమ్మతులు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

రోడ్డుపై గుంతలు పూడ్చిన చిన్నారులు
CHILDREN FILL POTHOLES ON THE ROAD
CHILDREN REPAIRING ROAD NIDADAVOLU
CHILDREN REPAIR ROAD

ఇలాంటి కథనాలు

Snow Fall At Vanjangi Hills

పాడేరులో పొగమంచు అందాలు - పర్యాటకులకు కనువిందు

November 11, 2026 at 2:19 PM IST
Centipede Appeared In Meal

ఎయిమ్స్‌ క్యాంటీన్​ ఆహారంలో కాళ్లజెర్రి - ఆందోళనకు గురైన ప్రజలు

November 11, 2026 at 7:34 AM IST
Road Breached by Flood Waters Traffic Problems

ఉద్ధృతంగా ప్రవహించిన వరద నీరు - రోడ్డుపై గండి

November 10, 2026 at 8:01 PM IST
Ayyappa Sharanu Ghosha At AOB

అయ్యప్ప శరణు ఘోష - వందలాది మంది భక్తుల పేటతుళ్లి

November 10, 2026 at 4:49 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.