LIVE : పరకాలలో బహిరంగసభకు హాజరైన సీఎం- ప్రత్యక్షప్రసారం - REVANTHREDDY TOUR IN WARANGAL DIST
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Published : August 16, 2026 at 2:42 PM IST
CM Revanth Reddy Warangal Tour Live : నేడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. కామారెడ్డి, ములుగు, హనుమకొండ జిల్లాల్లో పర్యటనలో భాగంగా కామారెడ్డిలో ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతరావు కుమార్తె వివాహానికి సీఎం హాజరయ్యారు. అనంతరం మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలు దర్శించుకొని చేయూత పింఛన్ల లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. ములుగు గట్టమ్మ దేవాలయం వద్ద హ్యామ్ రోడ్ల పైలాన్ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆవిష్కరించనున్నారు. తొలిదశలో 3వేల గ్రామాల్లో హ్యామ్ రోడ్ల అభివృద్ధి చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం ములుగులో నూతన కలెక్టరేట్ భవనం ప్రారంభించనున్నారు. ములుగులో రూ.868 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం ములుగులో బహిరంగసభలో ప్రసంగించనున్నారు. అనంతరం ములుగు నుంచి హనుమకొండ వెళ్లి పరకాలలో 443.42 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత పరకాలలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొననున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్న ఈ కార్యక్రమాలకు ములుగు జిల్లా వేదిక కానుంది. సీఎం పర్యటన విజయవంతం చేసేందుకు అధికార యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
CM Revanth Reddy Warangal Tour Live : నేడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. కామారెడ్డి, ములుగు, హనుమకొండ జిల్లాల్లో పర్యటనలో భాగంగా కామారెడ్డిలో ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతరావు కుమార్తె వివాహానికి సీఎం హాజరయ్యారు. అనంతరం మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలు దర్శించుకొని చేయూత పింఛన్ల లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. ములుగు గట్టమ్మ దేవాలయం వద్ద హ్యామ్ రోడ్ల పైలాన్ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆవిష్కరించనున్నారు. తొలిదశలో 3వేల గ్రామాల్లో హ్యామ్ రోడ్ల అభివృద్ధి చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం ములుగులో నూతన కలెక్టరేట్ భవనం ప్రారంభించనున్నారు. ములుగులో రూ.868 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం ములుగులో బహిరంగసభలో ప్రసంగించనున్నారు. అనంతరం ములుగు నుంచి హనుమకొండ వెళ్లి పరకాలలో 443.42 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత పరకాలలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొననున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్న ఈ కార్యక్రమాలకు ములుగు జిల్లా వేదిక కానుంది. సీఎం పర్యటన విజయవంతం చేసేందుకు అధికార యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.