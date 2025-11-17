ETV Bharat / Videos

ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల ఆత్మీయ పలకరింపు - TELUGU STATES CHIEF MINISTERS

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 2:03 PM IST

Telugu States Chief Ministers in Ramoji Excellence Awards Ceremony : రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డుల ప్రదాన వేడుకకు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్​ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు గౌరవ అతిథులుగా హాజరయ్యారు. వారు ఒకరిని ఒకరు ఆత్మీయంగా పలకరించుకున్నారు. కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రముఖుల దృష్టి అంతా ముఖ్యమంత్రుల మీదే ఉంది. వారు మాట్లాడుకుంటూ నవ్వులు చిందించడంతో ఆ వీడియోలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. మొదట తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి క్రమక్రమంగా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎదుగుతూ కాంగ్రెస్​ పార్టీలో చేరి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇక ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​కు రెండు సార్లు, 2014, 2024లో కలుపుకుని మొత్తంగా నాలుగు సార్లు సీఎం పదవిని చేపట్టారు. రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్​ అవార్డుల ప్రదాన కార్యక్రమం ఆద్యంతం ఎంతో ఉత్సాహంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా దివంగత రామోజీరావు చేసిన సేవలను ప్రముఖులు కొనియాడారు. 

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS CEREMONY
TELUGU STATES CHIEF MINISTERS
CM REVANTH REDDY
CM CHANDRA BABU NAIDU
TELUGU STATES CHIEF MINISTERS

ETV Bharat Telangana Team

