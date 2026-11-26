LIVE: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 26, 2026 at 3:46 PM IST
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటించారు. అచ్చంపేట సభా వేదిక నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి మంది మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీతో పాటు చేయూత లబ్ధిదారులకు కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అదే విధంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా మంజూరైన చేయూత పింఛన్లను అచ్చంపేట సభా వేదికగా రేవంత్ రెడ్డి అందించారు. ఈ పింఛన్ల సొమ్ము లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ కానున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. సుమారు రూ.450 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. రూ.38 కోట్లతో సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ భారీ విగ్రహం ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.18 కోట్లతో శ్రీ పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాభివృద్ధి, రూ.15 కోట్లతో హరిత హోటల్ అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో అచ్చంపేట, అమ్రాబాద్ ప్రాంతం రేవంత్ రెడ్డి ఫ్లెక్సీలతో నిండిపోయింది. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ సంగ్రామ్ సింగ్ జి.పాటిల్ తెలిపారు.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటించారు. అచ్చంపేట సభా వేదిక నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి మంది మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీతో పాటు చేయూత లబ్ధిదారులకు కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అదే విధంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా మంజూరైన చేయూత పింఛన్లను అచ్చంపేట సభా వేదికగా రేవంత్ రెడ్డి అందించారు. ఈ పింఛన్ల సొమ్ము లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ కానున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. సుమారు రూ.450 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. రూ.38 కోట్లతో సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ భారీ విగ్రహం ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.18 కోట్లతో శ్రీ పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాభివృద్ధి, రూ.15 కోట్లతో హరిత హోటల్ అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో అచ్చంపేట, అమ్రాబాద్ ప్రాంతం రేవంత్ రెడ్డి ఫ్లెక్సీలతో నిండిపోయింది. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ సంగ్రామ్ సింగ్ జి.పాటిల్ తెలిపారు.