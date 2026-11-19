LIVE : సిద్దిపేట బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 19, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 6:07 PM IST
దేశంలోనే తొలిసారిగా పేద కుటుంబాలకు అందించే ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభమైంది. సిద్దిపేట సభావేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తొలుత సిద్దిపేట ఇందిరా చౌరస్తా నుంచి సభ జరిగే నాగదేవత కూడలి వరకు రెండు కిలోమీటర్ల మేర సీఎం, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాదయాత్ర చేశారు. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభంతోపాటు రూ.544.11 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. దుబ్బాక, సిద్ధిపేట నియోజకవర్గాల్లో రూ.200 కోట్ల చొప్పున నిర్మించనున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. బహిరంగ సభకు సిద్దిపేట, మెదక్, సంగారెడ్డి, జనగామ, కరీంనగర్ జిల్లాల నుంచి పెద్దఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చారు. స్వశక్తి సంఘాల మహిళలతోపాటు ఇందిరమ్మ పథకం లబ్ధిదారులు హాజరయ్యారు. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సిరిసిల్లలో, మాజీమంత్రి హరీశ్రావు నియోజకవర్గమైన సిద్దిపేటలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. సభలో సీఎం పలు అంశాలపై ప్రస్తావించారు. ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
దేశంలోనే తొలిసారిగా పేద కుటుంబాలకు అందించే ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభమైంది. సిద్దిపేట సభావేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తొలుత సిద్దిపేట ఇందిరా చౌరస్తా నుంచి సభ జరిగే నాగదేవత కూడలి వరకు రెండు కిలోమీటర్ల మేర సీఎం, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాదయాత్ర చేశారు. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభంతోపాటు రూ.544.11 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. దుబ్బాక, సిద్ధిపేట నియోజకవర్గాల్లో రూ.200 కోట్ల చొప్పున నిర్మించనున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. బహిరంగ సభకు సిద్దిపేట, మెదక్, సంగారెడ్డి, జనగామ, కరీంనగర్ జిల్లాల నుంచి పెద్దఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చారు. స్వశక్తి సంఘాల మహిళలతోపాటు ఇందిరమ్మ పథకం లబ్ధిదారులు హాజరయ్యారు. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సిరిసిల్లలో, మాజీమంత్రి హరీశ్రావు నియోజకవర్గమైన సిద్దిపేటలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. సభలో సీఎం పలు అంశాలపై ప్రస్తావించారు. ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.