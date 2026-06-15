LIVE : సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY PRESSMEET
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Published : June 15, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 2:13 PM IST
CM Revanth Reddy Press Meet at Secretariat : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సచివాలయంలో ప్రెస్మీట్ పెట్టి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సమావేశంలో పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణలో గత కొద్ది రోజులుగా రాజకీయ విమర్శలు వేడిని పుట్టిస్తున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగంగా హైడ్రాను హిట్లర్ స్ఫూర్తితో తీసుకొచ్చామని చెప్పడంతో దీనిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తన వ్యాఖ్యలను మీడియా తప్పుదోవ పట్టించిందని చెప్పారు. హైదరాబాద్లో జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయనే ప్రచారం కూడా పెద్ద ఎత్తున నడుస్తోంది. ఇందుకోసమే ముఖ్యమంత్రి ఆగమేఘాల మీద అభివృద్ధి పనులు, శంకుస్థాపనలు చేశారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈసారి క్యూర్ పరిధిలో జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోరు ఉండే అవకాశాలున్నాయని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. కేంద్రం నుంచి తెలంగాణకు రావాల్సిన నిధులను కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నారని సీఎం ఆరోపించారు. దీనికి కిషన్ రెడ్డి కూడా స్పందించారు. దీనిపై తాజాగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించి, మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Press Meet at Secretariat : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సచివాలయంలో ప్రెస్మీట్ పెట్టి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సమావేశంలో పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణలో గత కొద్ది రోజులుగా రాజకీయ విమర్శలు వేడిని పుట్టిస్తున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగంగా హైడ్రాను హిట్లర్ స్ఫూర్తితో తీసుకొచ్చామని చెప్పడంతో దీనిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తన వ్యాఖ్యలను మీడియా తప్పుదోవ పట్టించిందని చెప్పారు. హైదరాబాద్లో జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయనే ప్రచారం కూడా పెద్ద ఎత్తున నడుస్తోంది. ఇందుకోసమే ముఖ్యమంత్రి ఆగమేఘాల మీద అభివృద్ధి పనులు, శంకుస్థాపనలు చేశారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈసారి క్యూర్ పరిధిలో జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోరు ఉండే అవకాశాలున్నాయని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. కేంద్రం నుంచి తెలంగాణకు రావాల్సిన నిధులను కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నారని సీఎం ఆరోపించారు. దీనికి కిషన్ రెడ్డి కూడా స్పందించారు. దీనిపై తాజాగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించి, మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.