LIVE : టీపీసీసీ విసృతస్థాయి సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
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Published : November 22, 2026 at 6:34 PM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గాంధీభవన్లోని టీపీసీసీ విసృతస్థాయి సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆదేశాలను వంద శాతం పాటిస్తామని మళ్లీ అధికారంలోకి రావడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. గాంధీభవన్లో నిర్వహించిన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ , పీసీసీ సలహా కమిటీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మళ్లీ అధికారంలోకి రావడమే లక్ష్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ పనిచేయాలని పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. పీసీసీ విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి బిఎం సందీప్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా చేపట్టలేదని స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలోనే ఏపీలో ప్రాజెక్టులు చేపట్టారని, 299 టీఎంసీల నీటి వినియోగానికి కేసీఆర్ సంతకం చేయడం ఆధారంగానే ఏపీలో ప్రాజెక్టులు చేపట్టారని ఆరోపించారు. ప్రాజెక్టుల భూసేకరణకు కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేయలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గాంధీభవన్లోని టీపీసీసీ విసృతస్థాయి సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆదేశాలను వంద శాతం పాటిస్తామని మళ్లీ అధికారంలోకి రావడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. గాంధీభవన్లో నిర్వహించిన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ , పీసీసీ సలహా కమిటీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మళ్లీ అధికారంలోకి రావడమే లక్ష్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ పనిచేయాలని పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. పీసీసీ విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి బిఎం సందీప్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా చేపట్టలేదని స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలోనే ఏపీలో ప్రాజెక్టులు చేపట్టారని, 299 టీఎంసీల నీటి వినియోగానికి కేసీఆర్ సంతకం చేయడం ఆధారంగానే ఏపీలో ప్రాజెక్టులు చేపట్టారని ఆరోపించారు. ప్రాజెక్టుల భూసేకరణకు కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేయలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు.