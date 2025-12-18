LIVE : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - CM REVANTH REDDY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 18, 2025 at 4:41 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 5:10 PM IST
Cm Revanth Reddy Live : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘనవిజయం, నేషనల్ హెర్నాల్డ్ కేసులో సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలపై ఈడీ వేధింపులతో పాటు తాజా రాజకీయ అంశాలపై స్పందిస్తున్నారు. నిన్న విడుదలైన మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ ఓటర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకే పట్టం కట్టారు. మూడో దశలో మొత్తం 2,246 గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ విజయ భేరీ మోగించింది. మొత్తంగా 6,822 గ్రామాల్లో హస్తం పార్టీ హవా చాటింది. ఫలితాల పరిశీలిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంటే ఓటర్లు ఉన్నారని, తమ పాలన పట్ల వారికున్న నమ్మకానికి ఇంత కంటే నిదర్శనం ఇంకేం ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. ఇన్ని రోజులు విపక్షాలు చేస్తున్నవి నిరాధారమైన ఆరోపణలేనని బీఆర్ఎస్, బీజేపీలకు రాష్ట్రంలో ఆదరణలేదని ఓటర్ల తీర్పు స్పష్టంగా తెలుస్తోందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Cm Revanth Reddy Live : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘనవిజయం, నేషనల్ హెర్నాల్డ్ కేసులో సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలపై ఈడీ వేధింపులతో పాటు తాజా రాజకీయ అంశాలపై స్పందిస్తున్నారు. నిన్న విడుదలైన మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ ఓటర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకే పట్టం కట్టారు. మూడో దశలో మొత్తం 2,246 గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ విజయ భేరీ మోగించింది. మొత్తంగా 6,822 గ్రామాల్లో హస్తం పార్టీ హవా చాటింది. ఫలితాల పరిశీలిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంటే ఓటర్లు ఉన్నారని, తమ పాలన పట్ల వారికున్న నమ్మకానికి ఇంత కంటే నిదర్శనం ఇంకేం ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. ఇన్ని రోజులు విపక్షాలు చేస్తున్నవి నిరాధారమైన ఆరోపణలేనని బీఆర్ఎస్, బీజేపీలకు రాష్ట్రంలో ఆదరణలేదని ఓటర్ల తీర్పు స్పష్టంగా తెలుస్తోందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.