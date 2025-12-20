LIVE : ఎల్బీ స్టేడియంలో క్రిస్మస్ వేడుకలు, పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CHRISTMAS CELEBRATIONS
Published : December 20, 2025 at 7:33 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 8:37 PM IST
CM Revanth Reddy in Christmas Celebrations in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ స్టేడియంలో క్రిస్మస్ వేడుకలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డితో పాటు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ క్రైస్తవ సోదరులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రముఖుల భద్రతా దృశ్యా ఎల్బీ స్టేడియం పరిసరాల్లో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. శుక్రవారం మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్ సీఎంను ఆహ్వానించారు. ఈ మేరకు క్రిస్టియన్ మైనారిటీ నేతలతో కలిసి జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో సీఎంను కలిసి ఆహ్వానపత్రికను కూడా అందజేశారు. ప్రతి ఏటా క్రిస్మస్ వేడుకలను ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తూ వస్తోంది. ఈ వేడుకకు హాజరైన వారికి నోరూరించే విందును కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. పటిష్టమైన భద్రతతో పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎల్బీ స్టేడియంలో జరుగుతున్న వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
