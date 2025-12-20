ETV Bharat / Videos

LIVE : ఎల్‌బీ స్టేడియంలో క్రిస్మస్ వేడుకలు, పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CHRISTMAS CELEBRATIONS

Published : December 20, 2025 at 7:33 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 8:37 PM IST

CM Revanth Reddy in Christmas Celebrations in Hyderabad : హైదరాబాద్​లోని ఎల్బీ స్టేడియంలో క్రిస్మస్ వేడుకలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో పాటు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ క్రైస్తవ సోదరులకు క్రిస్మస్​ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రముఖుల భద్రతా దృశ్యా ఎల్బీ స్టేడియం పరిసరాల్లో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. శుక్రవారం మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్‌ సీఎంను ఆహ్వానించారు. ఈ మేరకు క్రిస్టియన్‌ మైనారిటీ నేతలతో కలిసి జూబ్లీహిల్స్‌ నివాసంలో సీఎంను కలిసి ఆహ్వానపత్రికను కూడా అందజేశారు. ప్రతి ఏటా క్రిస్మస్​ వేడుకలను ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తూ వస్తోంది. ఈ వేడుకకు హాజరైన వారికి నోరూరించే విందును కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. పటిష్టమైన భద్రతతో పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎల్బీ స్టేడియంలో జరుగుతున్న వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

CHRISTMAS CELEBRATIONS IN HYDERABAD
CHIEF MINISTER REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY LIVE
CHRISTMAS CELEBRATIONS LB STADIUM
CHRISTMAS CELEBRATIONS

