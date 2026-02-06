ETV Bharat / Videos

LIVE : నిజామాబాద్​ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY MEETING LIVE

CM Revanth Reddy Meeting in Nizamabad Live (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 4:30 PM IST

CM Revanth Reddy Meeting in Nizamabad Live : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల వేళ జిల్లాల్లో సుడిగాలి పర్యటనలు చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి. ప్రజా పాలన, ప్రగతి బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో పర్యటించారు. సుమారు రూ.700 కోట్లతో మూడు ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలలు, వ్యవసాయ కళాశాల, తెలంగాణ వర్సిటీలో పలు భవనాల నిర్మాణం తదితర పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. అనంతరం బర్దిపూర్ శివారులో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. 

సీఎం సభలో సుమారు 50 వేల మంది పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఐదు నియోజకవర్గాల నుంచి జనసమీకరణ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సభాస్థలిని కలెక్టర్ త్రిపాఠి, సీపీ సాయిచైతన్య పరిశీలించారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనకు ఎలాంటి లోటుపాట్లకు తావులేకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. సభాస్థలి ప్రాంగణం, హెలిప్యాడ్, వాహనాల పార్కింగ్‌ల వద్ద ఇబ్బంది లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM REVANTH REDDY LIVE
NIZAMABAD CM REVANTH REDDY LIVE
CM REVANTH MEETING NIZAMABAD LIVE
సీఎం రేవంత్​రెడ్డి బహిరంగ సభ లైవ్​
CM REVANTH REDDY MEETING LIVE

ETV Bharat Telangana Team

