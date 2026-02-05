LIVE : కరీంనగర్ జిల్లా పర్యటనలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
Published : February 5, 2026 at 4:00 PM IST
CM Revanth Reddy Public Meeting Live : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సత్తాచాటిన అధికార కాంగ్రెస్ మున్సిపల్ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. పురపోరులో సత్తా చాటేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విస్తృతంగా ప్రచారం చేపట్టారు. ప్రజాపాలన, ప్రగతి బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండిలో పర్యటించారు. చొప్పదండికి నీటి వసతులు, కళాశాలను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. మండలం గుమ్లాపూర్లో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగిస్తున్నారు. అలాగే మంత్రులు తుమ్మల, పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్బాబు, లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బహిరంగ సభ ప్రాంతాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతితో కలిసి పోలీస్ కమిషనర్ గౌస్ పరిశీలించారు. ఈ మేరకు సభా ప్రాంగణం, హెలిపాడ్ పార్కింగ్ స్థలాన్ని పరిశీలించారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీ అధికారులను ఆదేశించారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగించాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పురపాలక ఎన్నికల్లో అండగా ఉండాలని మంత్రి కోరారు.
