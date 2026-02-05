ETV Bharat / Videos

LIVE : కరీంనగర్​ జిల్లా పర్యటనలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Revanth Reddy Public Meeting Live (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Public Meeting Live : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సత్తాచాటిన అధికార కాంగ్రెస్‌ మున్సిపల్‌ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. పురపోరులో సత్తా చాటేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విస్తృతంగా ప్రచారం చేపట్టారు. ప్రజాపాలన, ప్రగతి బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి కరీంనగర్‌ జిల్లా చొప్పదండిలో పర్యటించారు. చొప్పదండికి నీటి వసతులు, కళాశాలను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. మండలం గుమ్లాపూర్‌లో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగిస్తున్నారు. అలాగే మంత్రులు తుమ్మల, పొన్నం ప్రభాకర్​, శ్రీధర్​బాబు, లక్ష్మణ్​ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బహిరంగ సభ ప్రాంతాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతితో కలిసి పోలీస్ కమిషనర్ గౌస్‌ పరిశీలించారు. ఈ మేరకు సభా ప్రాంగణం, హెలిపాడ్ పార్కింగ్ స్థలాన్ని పరిశీలించారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీ అధికారులను ఆదేశించారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగించాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పురపాలక ఎన్నికల్లో అండగా ఉండాలని మంత్రి కోరారు. 

CM Revanth Reddy Public Meeting Live : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సత్తాచాటిన అధికార కాంగ్రెస్‌ మున్సిపల్‌ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. పురపోరులో సత్తా చాటేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విస్తృతంగా ప్రచారం చేపట్టారు. ప్రజాపాలన, ప్రగతి బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి కరీంనగర్‌ జిల్లా చొప్పదండిలో పర్యటించారు. చొప్పదండికి నీటి వసతులు, కళాశాలను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. మండలం గుమ్లాపూర్‌లో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగిస్తున్నారు. అలాగే మంత్రులు తుమ్మల, పొన్నం ప్రభాకర్​, శ్రీధర్​బాబు, లక్ష్మణ్​ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బహిరంగ సభ ప్రాంతాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతితో కలిసి పోలీస్ కమిషనర్ గౌస్‌ పరిశీలించారు. ఈ మేరకు సభా ప్రాంగణం, హెలిపాడ్ పార్కింగ్ స్థలాన్ని పరిశీలించారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీ అధికారులను ఆదేశించారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగించాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పురపాలక ఎన్నికల్లో అండగా ఉండాలని మంత్రి కోరారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH REDDY PUBLIC MEETING
CM REVANTH REDDY MEETING LIVE
REVANTH REDDY KARIMNAGAR SPEED LIVE
సీఎం రేవంత్​రెడ్డి లైవ్​
CM REVANTH REDDY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajya Sabha Session LIVE

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 5, 2026 at 11:04 AM IST
CM REVANTH REDDY

LIVE : మిర్యాలగూడలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 4, 2026 at 4:46 PM IST
BJP Meeting in Mahabubnagar Live

LIVE : మహబూబ్‌నగర్‌లో బీజేపీ విజయ సంకల్ప సమ్మేళనం - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 4, 2026 at 4:02 PM IST
Rajya Sabha LIVE

Live : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 4, 2026 at 11:16 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.