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Smart Ration Card Distribution Program (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 5:04 PM IST

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Smart Ration Card Distribution Program Live : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆహార భద్రతకు ఇక నుంచి 'స్మార్ట్' రూపం వచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3.43 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు సంబంధించిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. సంగారెడ్డిలోని అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో జరగనున్న రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమంలో సీఎం ఈ ప్రక్రియ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. దీంతో పాటు రాష్ట్రంలో 33 జిల్లా కేంద్రాల్లో ఏకకాలంలో పంపిణీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం, పౌర సరఫరాల శాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,06,28,092 ఆహార భద్రత కార్డుల ద్వారా 3.43 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు ఆహార భద్రత పరిధిలో ఉన్నారు. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల ప్రవేశంతో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకత, సామర్థ్యం, లబ్ధిదారుల సౌలభ్యం మరింత పెరుగుతాయని ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తోంది. గతంలో రాష్ట్రంలో 2.81 కోట్ల మంది రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులుండేవారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్త రేషన్ కార్డులు జారీ చేసింది. కొత్తగా కుటుంబీకుల పేర్లు కూడా నమోదు చేసింది. 62 లక్షల మందికి కొత్తగా లబ్ధి చేకూర్చింది. రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి వరకు మొత్తం 3.43 కోట్ల మంది రేషన్ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. వీరికి స్మార్ట్ కార్డుల జారీ కోసం ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది.

Smart Ration Card Distribution Program Live : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆహార భద్రతకు ఇక నుంచి 'స్మార్ట్' రూపం వచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3.43 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు సంబంధించిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. సంగారెడ్డిలోని అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో జరగనున్న రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమంలో సీఎం ఈ ప్రక్రియ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. దీంతో పాటు రాష్ట్రంలో 33 జిల్లా కేంద్రాల్లో ఏకకాలంలో పంపిణీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం, పౌర సరఫరాల శాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,06,28,092 ఆహార భద్రత కార్డుల ద్వారా 3.43 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు ఆహార భద్రత పరిధిలో ఉన్నారు. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల ప్రవేశంతో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకత, సామర్థ్యం, లబ్ధిదారుల సౌలభ్యం మరింత పెరుగుతాయని ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తోంది. గతంలో రాష్ట్రంలో 2.81 కోట్ల మంది రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులుండేవారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్త రేషన్ కార్డులు జారీ చేసింది. కొత్తగా కుటుంబీకుల పేర్లు కూడా నమోదు చేసింది. 62 లక్షల మందికి కొత్తగా లబ్ధి చేకూర్చింది. రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి వరకు మొత్తం 3.43 కోట్ల మంది రేషన్ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. వీరికి స్మార్ట్ కార్డుల జారీ కోసం ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది.

Last Updated : August 15, 2026 at 5:04 PM IST

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TAGGED:

స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ
DISTRIBUTION OF SMART RATION CARDS
REVANTH REDDY SANGAREDDY TOUR
SMART RATION CARD DISTRIBUTION

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