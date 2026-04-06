ETV Bharat / Videos

LIVE : బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ క్షేత్రంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM ADILABAD DISTRICT TOUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Tour of Adilabad District (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 12:15 PM IST

|

Updated : April 6, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Tour of Adilabad District : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి  నేడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ముందుగా నిర్మల్ జిల్లా బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం బాసర ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు ముఖ్యమంత్రి భూమి పూజ చేయనున్నారు. బాసర పుణ్యక్షేత్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.225 కోట్లతో పునర్ నిర్మాణ పనులకు నేడు శ్రీకారం చుట్టనుంది. ప్రాచీన ఆల‌యం కావ‌డం, ఏటేటా పెరుగుతున్న భ‌క్తుల సంఖ్య‌కు త‌గిన‌ట్లు అభివృద్ధి ప‌నులు చేప‌ట్ట‌కపోవ‌డంతో భ‌క్తులు తీవ్ర ఇబ్బందుల‌కు గుర‌వుతున్నారు. 

ఈ నేప‌థ్యంలో బాస‌ర ఆల‌య అభివృద్ధి చేప‌ట్టాల‌ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో సంప్ర‌దాయాలు, ఆచారాల‌కు అనుగుణంగా ఆల‌య అభివృద్ధి ప‌నులు చేప‌ట్టేందుకు అధికారులు మాస్ట‌ర్ ప్లాన్ రూపొందించారు. బాసర పర్యటన ముగిసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్రి  చేరుకోనున్నారు. భట్టి విక్రమార్క పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్రకు మూడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా పిప్రిలో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. అక్కడే ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM TOUR IN ADILABAD DISTRICT
ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో సీఎం పర్యటన
CM VISIT TO BASARA
CM ADILABAD DISTRICT TOUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM REVANTH REDDY

LIVE : పిప్రి బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 6, 2026 at 3:34 PM IST
CM REVANTH REDDY

LIVE : ఫుట్​బాల్ ఛాంపియన్ షిప్-2026 ముగింపు వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 5, 2026 at 6:21 PM IST
High Court Zone-2 Building Construction Works Live

LIVE : హైకోర్టు జోన్-2 భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 5, 2026 at 10:55 AM IST
Rajya Sabha Budget Session 2026 Live

LIVE : అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుపై రాజ్యసభలో చర్చ - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 2, 2026 at 11:13 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.