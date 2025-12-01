LIVE : వనపర్తి, నారాయణపేట్ జిల్లాల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
Published : December 1, 2025 at 2:46 PM IST
CM Revanth Reddy Districts Tour in Telangana : వనపర్తి, నారాయణపేట జిల్లాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటన కొనసాగుతుంది. ఈ సందర్భంగా రూ.5 వేల కోట్లతో నిర్మించే నారాయణపేట-మక్తల్-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. లక్ష ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టుకు సాగునీటిని అందించే ఈ ఆశల ప్రాజెక్టుకు అంకురార్పణ చేశారు. అలాగే ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న జూరాల ప్రాజెక్టు దిగువన కృష్ణానదిపై వంతెన నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. వనపర్తి జిల్లా ఆత్మకూరులో 50 పడకల సీహెచ్సీని ప్రారంభించారు. మక్తల్, ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీల పరిధిలో దాదాపు రూ.వెయ్యి కోట్లతో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. మక్తల్లోని పడమటి ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించారు. ఈ మేరకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను పశుసంవర్థక శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి పర్యవేక్షించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల అనంతరం బహిరంగ సభలో పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
