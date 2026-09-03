LIVE : చంచల్గూడ టూ సంతోష్నగర్ భారీ ఉక్కువంతెనను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
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Published : September 3, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 6:20 PM IST
CM Revanth Inauguration Of Steel bridge Chanchalguda to Santoshnagar : పాతబస్తీలో ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గనుంది. చంచల్గూడ టూ సంతోష్నగర్లో రెండో భారీ ఉక్కువంతెన ప్రారంభమైంది. ఈ ఉక్కు వంతెనను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించారు. అనంతరం చంచల్గూడ కాలేజీ గ్రౌండ్ బహిరంగసభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. రూ.620 కోట్ల వ్యయంతో, 100 అడుల వెడల్పుతో నాలుగు లేన్లుగా మెుత్తం 3.3 కి.మీ. పొడవుతో వంతెన నిర్మాణాన్ని జీహెచ్ఎంసీ చేపట్టింది. దీనివల్ల పాతబస్తీ పరిధిలోని సంతోష్నగర్, చంపాపేట, సైదాబాద్, చంచల్గూడ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గనుంది. వంతెన ప్రారంభం, బహిరంగ సభను దృష్యా మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించనున్నట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా దారి మళ్లింపులను అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా సైదాబాద్ వై-జంక్షన్ నుంచి నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్ దాకా రహదారిని మూసివేసి, వాహనాలను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా మళ్లిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఉక్కువంతెన ప్రారంభ వేడుకలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Inauguration Of Steel bridge Chanchalguda to Santoshnagar : పాతబస్తీలో ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గనుంది. చంచల్గూడ టూ సంతోష్నగర్లో రెండో భారీ ఉక్కువంతెన ప్రారంభమైంది. ఈ ఉక్కు వంతెనను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించారు. అనంతరం చంచల్గూడ కాలేజీ గ్రౌండ్ బహిరంగసభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. రూ.620 కోట్ల వ్యయంతో, 100 అడుల వెడల్పుతో నాలుగు లేన్లుగా మెుత్తం 3.3 కి.మీ. పొడవుతో వంతెన నిర్మాణాన్ని జీహెచ్ఎంసీ చేపట్టింది. దీనివల్ల పాతబస్తీ పరిధిలోని సంతోష్నగర్, చంపాపేట, సైదాబాద్, చంచల్గూడ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గనుంది. వంతెన ప్రారంభం, బహిరంగ సభను దృష్యా మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించనున్నట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా దారి మళ్లింపులను అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా సైదాబాద్ వై-జంక్షన్ నుంచి నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్ దాకా రహదారిని మూసివేసి, వాహనాలను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా మళ్లిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఉక్కువంతెన ప్రారంభ వేడుకలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.