ఏపీలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ కలకలం - సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డైన దృశ్యాలు - CHEDDI GANG HALCHAL IN ONGOLE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 8:40 PM IST
Cheddi Gang CCTV Footage in Ongole : ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో చెడ్డీ గ్యాంగ్ కలకలం రేపుతోంది. అర్ధరాత్రి ఒంగోలు నగరంలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ తిరుగుతున్న దృశ్యాలు ఓ ఇంటి సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. చెడ్డీ గ్యాంగ్ సంచారం వీడియో చూసి స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా ఇటీవల వరుస చోరీలు జరుగుతున్నాయి. తాళం వేసిన ఇళ్లే లక్ష్యంగా దొంగలు చెలరేగిపోతున్నారు. అదే సమయంలో నిన్న (గురువారం) రాత్రి ఒంగోలు నగరంలో చెడ్డి గ్యాంగ్ సంచారం స్థానికులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. ఒంగోలు నగరంలోని ఇందుర్తి నగర్లో అర్థరాత్రి 2.30 గంటల సమయంలో ఆరుగురు ముఠా సభ్యుల చెడ్డీ గ్యాంగ్ సంచరించింది. చెడ్డీ గ్యాంగ్ తిరుగుతున్న దృశ్యాలు స్థానికంగా ఉన్న ఓ ఇంటి సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
వేషధారణ: వీరు శరీరంపై చడ్డీ, బనియన్ మాత్రమే ధరిస్తారు. పట్టుకుంటే జారిపోయేందుకు వీలుగా ఒంటికి నూనె, మట్టి లేదా బొగ్గు రాసుకుంటారు.
ఏం చేస్తారంటే? : రాత్రి వేళల్లో తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను, నిర్జన ప్రదేశాల్లోని ఇళ్లను ఎంచుకుంటారు. ఇంట్లో ఉన్నవారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేసి, విలువైన వస్తువులు, నగలు దోచుకుంటారు.
Cheddi Gang CCTV Footage in Ongole : ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో చెడ్డీ గ్యాంగ్ కలకలం రేపుతోంది. అర్ధరాత్రి ఒంగోలు నగరంలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ తిరుగుతున్న దృశ్యాలు ఓ ఇంటి సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. చెడ్డీ గ్యాంగ్ సంచారం వీడియో చూసి స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా ఇటీవల వరుస చోరీలు జరుగుతున్నాయి. తాళం వేసిన ఇళ్లే లక్ష్యంగా దొంగలు చెలరేగిపోతున్నారు. అదే సమయంలో నిన్న (గురువారం) రాత్రి ఒంగోలు నగరంలో చెడ్డి గ్యాంగ్ సంచారం స్థానికులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. ఒంగోలు నగరంలోని ఇందుర్తి నగర్లో అర్థరాత్రి 2.30 గంటల సమయంలో ఆరుగురు ముఠా సభ్యుల చెడ్డీ గ్యాంగ్ సంచరించింది. చెడ్డీ గ్యాంగ్ తిరుగుతున్న దృశ్యాలు స్థానికంగా ఉన్న ఓ ఇంటి సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
వేషధారణ: వీరు శరీరంపై చడ్డీ, బనియన్ మాత్రమే ధరిస్తారు. పట్టుకుంటే జారిపోయేందుకు వీలుగా ఒంటికి నూనె, మట్టి లేదా బొగ్గు రాసుకుంటారు.
ఏం చేస్తారంటే? : రాత్రి వేళల్లో తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను, నిర్జన ప్రదేశాల్లోని ఇళ్లను ఎంచుకుంటారు. ఇంట్లో ఉన్నవారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేసి, విలువైన వస్తువులు, నగలు దోచుకుంటారు.