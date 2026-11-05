చంద్రగిరి పరిషత్ పోరులో ఆసక్తికర ఘటన - చెవిరెడ్డికి ఎమ్మెల్యే సతీమణి సుధారెడ్డి షాక్
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 12:49 PM IST
తిరుపతి జిల్లాలోని చంద్రగిరిలో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద వాతావరణాన్ని వేడెక్కించేందుకు యత్నించిన వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డికి ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్థానిక టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి నేరుగా రంగంలోకి దిగి ఆయనకు దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చారు. కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడవద్దంటూ ఆమె నేరుగా చెవిరెడ్డి ముఖం మీదే తేల్చిచెప్పారు.
చంద్రగిరి పరిధిలో ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరగకుండా అడ్డుకునేందుకు చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి ప్రయత్నిస్తున్నారన్న సమాచారంతో సుధారెడ్డి అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఆయనకు ఎదురువెళ్లి చాకచక్యంగా, ధైర్యంగా మాట్లాడారు. "అన్నా ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా జరగనీయండి. తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలను, కార్యకర్తలను అనవసరంగా రెచ్చగొట్టవద్దు" అని ఆమె సూచించారు. సుధారెడ్డి అంతటితో ఆగకుండా చెవిరెడ్డికి మరో ఆసక్తికర ప్రతిపాదన చేశారు. పోలింగ్ జరుగుతున్న ప్రాంతాలను పరిశీలించేందుకు వేర్వేరుగా వెళ్లి ఉద్రిక్తతలు పెంచడం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. "మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఇద్దరం కలిసే వెళ్దాం. అవసరమైతే ఇరు పార్టీల నేతలతో కలిసి ఒకే కారులో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు వెళ్దాం రండి" అని సుధారెడ్డి ఆహ్వానించారు. ఎమ్మెల్యే సతీమణి సుధారెడ్డి చూపించిన ఆత్మస్థైర్యానికి చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు. ఆమె మాటలకు ఏం బదులివ్వాలో అర్థంకాక తడబడ్డారు. సైలెంట్గా అక్కడి నుంచి జారుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
తిరుపతి జిల్లాలోని చంద్రగిరిలో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద వాతావరణాన్ని వేడెక్కించేందుకు యత్నించిన వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డికి ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్థానిక టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి నేరుగా రంగంలోకి దిగి ఆయనకు దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చారు. కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడవద్దంటూ ఆమె నేరుగా చెవిరెడ్డి ముఖం మీదే తేల్చిచెప్పారు.
చంద్రగిరి పరిధిలో ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరగకుండా అడ్డుకునేందుకు చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి ప్రయత్నిస్తున్నారన్న సమాచారంతో సుధారెడ్డి అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఆయనకు ఎదురువెళ్లి చాకచక్యంగా, ధైర్యంగా మాట్లాడారు. "అన్నా ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా జరగనీయండి. తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలను, కార్యకర్తలను అనవసరంగా రెచ్చగొట్టవద్దు" అని ఆమె సూచించారు. సుధారెడ్డి అంతటితో ఆగకుండా చెవిరెడ్డికి మరో ఆసక్తికర ప్రతిపాదన చేశారు. పోలింగ్ జరుగుతున్న ప్రాంతాలను పరిశీలించేందుకు వేర్వేరుగా వెళ్లి ఉద్రిక్తతలు పెంచడం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. "మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఇద్దరం కలిసే వెళ్దాం. అవసరమైతే ఇరు పార్టీల నేతలతో కలిసి ఒకే కారులో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు వెళ్దాం రండి" అని సుధారెడ్డి ఆహ్వానించారు. ఎమ్మెల్యే సతీమణి సుధారెడ్డి చూపించిన ఆత్మస్థైర్యానికి చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు. ఆమె మాటలకు ఏం బదులివ్వాలో అర్థంకాక తడబడ్డారు. సైలెంట్గా అక్కడి నుంచి జారుకునే ప్రయత్నం చేశారు.