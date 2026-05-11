LIVE: భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య బిజినెస్ సమ్మిట్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM IN CII ANNUAL BUSINESS SUMMIT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : May 11, 2026 at 5:08 PM IST
Chandrababu Naidu in CII Annual Business Summit 2026 LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీలోని హోటల్ తాజ్ ప్యాలస్లో నిర్వహించిన భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య బిజినెస్ సమ్మిట్లో పాల్గొన్నారు. పోటీ ప్రపంచంలో పెట్టుబడులను ఎప్పుడూ ఆకర్షిస్తూనే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పదే పదే అంటూ ఉంటారు. ఆ దిశగా పెట్టుబడులను రాష్ట్రానికి తరలివచ్చేలా చేశారు. ప్రస్తుతం దిల్లీలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. గత మూడు దశాబ్దాల్లో పరిణామాలను వివరిస్తూ రాబోయే మార్పుల గురించి చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి రావాలని ఆహ్వానించారు. ఆ కార్యక్రమం అనంతరం చంద్రబాబు ప్రధాని ఆర్థిక సలహా మండలి ఛైర్మన్ S. మహేంద్రేవ్ సహా నీతి ఆయోగ్ సభ్యులతో భేటీ కానున్నారు. రాత్రికి దిల్లీలో బస చేసి రేపు అసోం వెళ్లనున్నారు. అసోం కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొంటారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హోటల్ తాజ్ ప్యాలస్లో భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య బిజినెస్ సమ్మిట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
