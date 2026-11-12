విశాఖ సీఐఐ సదస్సు - పెయింటింగ్ వేసిన చంద్రబాబు, పీయూష్ గోయల్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 4:46 PM IST
Chandrababu And Piyush Participated In Painting Art : సాగర తీరంలో పెట్టుబడుల పండుగ జరుగుతోంది. విశాఖ వేదికగా భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. 58 దేశాల నుంచి 3,800 మందికిపైగా ప్రతినిధులు తరలివచ్చారు. 5 కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడుల ఆకర్షణపై ప్రభుత్వం గురిపెట్టింది. సదస్సులో రూ.12 లక్షల కోట్ల విలువైన 141 ఒప్పందాలు చేసుకోనున్న ప్రభుత్వం అందులో 30 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి వేదికపై నుంచే జీవోలు జారీ చేశారు. కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ సదస్సు ప్రాంగణంలో ఏపీ పెవిలియన్ ఏర్పాటు చేసిన వివిధ స్టాళ్లను కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్, సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు, పీయూష్ గోయల్ పెయింటింగ్ వేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Chandrababu And Piyush Participated In Painting Art : సాగర తీరంలో పెట్టుబడుల పండుగ జరుగుతోంది. విశాఖ వేదికగా భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. 58 దేశాల నుంచి 3,800 మందికిపైగా ప్రతినిధులు తరలివచ్చారు. 5 కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడుల ఆకర్షణపై ప్రభుత్వం గురిపెట్టింది. సదస్సులో రూ.12 లక్షల కోట్ల విలువైన 141 ఒప్పందాలు చేసుకోనున్న ప్రభుత్వం అందులో 30 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి వేదికపై నుంచే జీవోలు జారీ చేశారు. కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ సదస్సు ప్రాంగణంలో ఏపీ పెవిలియన్ ఏర్పాటు చేసిన వివిధ స్టాళ్లను కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్, సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు, పీయూష్ గోయల్ పెయింటింగ్ వేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.