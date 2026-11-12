సాగర తీరాన సీఐఐ సదస్సు - కేంద్రమంత్రితో కలిసి డోలు వాయించిన చంద్రబాబు, పవన్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:33 PM IST
CII Partnership Summit 2026 : విశాఖపట్నంలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ హాజరయ్యారు. ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్వాగతం పలికారు. వారంతా సదస్సు ప్రాంగణంలో కలియ తిరిగారు. సదస్సులో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ స్టాళ్లను పరిశీలించారు. ఏర్పాట్లను కేంద్రమంత్రి పీయూల్ గోయల్ మెచ్చుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనలు తిలకించారు. సదస్సు ప్రాంగణం వద్దకు వెళ్తున్న సమయంలో థింసా, తప్పెటగుళ్లు, గరగ నృత్యాలు, డప్పు కళాకారులు వారికి స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా పీయూష్ గోయల్తో కలిసి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ డోలు వాయించారు. కళాకారుల వద్దకు వెళ్లి వారితో ఫొటోలు దిగిన చంద్రబాబు, పవన్, పీయూష్ గోయల్ ప్రాంగణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులను కూడా అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, మంత్రి లోకేశ్తో పాటు పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
CII Partnership Summit 2026 : విశాఖపట్నంలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ హాజరయ్యారు. ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్వాగతం పలికారు. వారంతా సదస్సు ప్రాంగణంలో కలియ తిరిగారు. సదస్సులో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ స్టాళ్లను పరిశీలించారు. ఏర్పాట్లను కేంద్రమంత్రి పీయూల్ గోయల్ మెచ్చుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనలు తిలకించారు. సదస్సు ప్రాంగణం వద్దకు వెళ్తున్న సమయంలో థింసా, తప్పెటగుళ్లు, గరగ నృత్యాలు, డప్పు కళాకారులు వారికి స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా పీయూష్ గోయల్తో కలిసి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ డోలు వాయించారు. కళాకారుల వద్దకు వెళ్లి వారితో ఫొటోలు దిగిన చంద్రబాబు, పవన్, పీయూష్ గోయల్ ప్రాంగణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులను కూడా అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, మంత్రి లోకేశ్తో పాటు పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.