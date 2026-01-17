LIVE: కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా పరిశ్రమకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM AND PAWAN IN KAKINADA LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 2:28 PM IST
Updated : January 17, 2026 at 4:16 PM IST
LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా పరిశ్రమకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలో సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించేందుకు సిద్ధమైంది. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఆధారిత గ్రీన్ అమ్మోనియా పరిశ్రమ ఏర్పాటుతో దేశంలోనే అతిపెద్ద పర్యావరణహిత పరిశ్రమలలో ఒకటిగా నిలవనుంది. గతేడాది గ్రీన్కో గ్రూప్నకు చెందిన ఏఎమ్ గ్రీన్ సంస్థకు ఏడాదికి 1.5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల గ్రీన్ అమ్మోనియా, 1,950 మెగావాట్ల ఎలక్ట్రోలైజర్ను సంస్థ ఉత్పత్తి చేయనుంది.
ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ అమ్మోనియా కాంప్లెక్స్ అవుతుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంటోంది. 2028 నాటికి 0.5 ఎంఎంటీపీఏ, 2030 నాటికి మరో 1.0 ఎంఎంటీపీఏ గ్రీన్ అమ్మోనియా ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి చేరుకునేలా సంస్థ ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. 495 ఎకరాల్లో ప్లాంట్ను సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తోంది. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ఉపయోగించి పూర్తిగా పునరుత్పాదకశక్తితో తయారయ్యే కార్బన్ ఉద్గారాలు లేకుండా గ్రీన్ అమ్మోనియాను ఏఎమ్ గ్రీన్ సంస్థ ఉత్పత్తి చేయనుంది. బొగ్గు, చమురు, సహజ వాయువులతో తయారయ్యే గ్రే, బ్లూ అమ్మోనియాకు భిన్నంగా ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా పరిశ్రమ శంకుస్థాపన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
