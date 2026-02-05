ETV Bharat / Videos

LIVE: తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంపై కూటమి నేతల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CBN AND PAWANKALYAN LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Chandrababu and Pawan Kalyan Press Meet Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 1:10 PM IST

|

Updated : February 5, 2026 at 2:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Chandrababu and Pawan Kalyan Press Meet Live: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసంలో కూటమి నేతలు కీలక భేటీ నిర్వహించారు. తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంపై చర్చలు జరిపారు. ఈ భేటీలో సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్, పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ సహా పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు. 'తిరుమల లడ్డూ కల్తీ గురించి వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలియాలి. ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలని కొన్ని అంశాలను బయటపెడుతున్నాం. గతంలో లడ్డూలో నాణ్యత లేదు. సువాసన రాలేదని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. నెయ్యి నూనెలా జారిపోతుందని గతంలో పోటు కార్మికులు చెప్పారు. నెయ్యి నూనెలా జారిపోతుందని చెబితే ఆర్గానిక్ నెయ్యి అని అబద్ధాలు చెప్పారు' 

బుధవారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఉండవల్లిలోని ఆయన నివాసంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ ప్రత్యేకంగా కలిశారు. సీఎం - డిప్యూటీ సీఎంల ఏకాంత భేటీ రాజకీయ ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిరువురు దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు ఏకాంతంగా సమావేశమై వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. కుల రాజకీయాలను రెచ్చకొడుతూ వైఎస్సార్సీపీ చేసే కుట్రలను కలసికట్టుగా ఎదుర్కొనే వ్యూహంపై ఇద్దరు అధినేతల భేటీలో చర్చించారు. పార్టీ ట్రాప్​లో పడకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని నేతలిద్దరూ నిర్ణయానికి వచ్చారు. దీని కోసం అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చించారు. సమావేశ వివరాలను కూటమి నేతలు వెల్లడించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

Chandrababu and Pawan Kalyan Press Meet Live: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసంలో కూటమి నేతలు కీలక భేటీ నిర్వహించారు. తిరుమల కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంపై చర్చలు జరిపారు. ఈ భేటీలో సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్, పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ సహా పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు. 'తిరుమల లడ్డూ కల్తీ గురించి వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలియాలి. ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలని కొన్ని అంశాలను బయటపెడుతున్నాం. గతంలో లడ్డూలో నాణ్యత లేదు. సువాసన రాలేదని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. నెయ్యి నూనెలా జారిపోతుందని గతంలో పోటు కార్మికులు చెప్పారు. నెయ్యి నూనెలా జారిపోతుందని చెబితే ఆర్గానిక్ నెయ్యి అని అబద్ధాలు చెప్పారు' 

బుధవారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఉండవల్లిలోని ఆయన నివాసంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ ప్రత్యేకంగా కలిశారు. సీఎం - డిప్యూటీ సీఎంల ఏకాంత భేటీ రాజకీయ ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిరువురు దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు ఏకాంతంగా సమావేశమై వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. కుల రాజకీయాలను రెచ్చకొడుతూ వైఎస్సార్సీపీ చేసే కుట్రలను కలసికట్టుగా ఎదుర్కొనే వ్యూహంపై ఇద్దరు అధినేతల భేటీలో చర్చించారు. పార్టీ ట్రాప్​లో పడకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని నేతలిద్దరూ నిర్ణయానికి వచ్చారు. దీని కోసం అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చించారు. సమావేశ వివరాలను కూటమి నేతలు వెల్లడించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : February 5, 2026 at 2:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLIANCE LEADERS MEETING
CHANDRABABU AND PAWAN KALYAN
LIVE ON TTD ADULTERATION GHEE CASE
CM LIVE
CBN AND PAWANKALYAN LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajya Sabha Session LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 5, 2026 at 11:02 AM IST
Rajya Sabha LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 4, 2026 at 11:08 AM IST
Cabinet meet

LIVE: కేబినెట్​ నిర్ణయాలపై మంత్రుల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 3, 2026 at 3:15 PM IST
Parliament Budget Session 2026 Live

LIVE: లోక్​సభ బడ్జెట్​ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 3, 2026 at 12:03 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.