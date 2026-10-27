LIVE: చంద్రబాబు, పవన్, మాధవ్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 11:13 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 12:47 PM IST
Chandrababu and Pawan Kalyan and PVN Madhav Press Meet Live: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలే లక్ష్యంగా కూటమి అగ్రనేతలు నేడు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సంయుక్తంగా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి లక్ష్యాలు, అనుసరించనున్న వ్యూహాన్ని ముగ్గురు నేతలు వెల్లడిస్తున్నారు. 'చెప్పాం చేస్తున్నాం' నినాదంతో ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన కూటమి గతంలో ఇచ్చిన హామీల అమలు, రాష్ట్రంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్న విధానానంపై మాట్లాడారు. 3 పార్టీల అగ్రనేతలు కలిసి తొలిసారి స్థానిక ఎన్నికలపై మీడియా ముందుకు వస్తుండటంతో ఈ సమావేశానికి రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. స్థానిక స్థాయిలో పార్టీల మధ్య సమన్వయం, అభ్యర్థుల విజయానికి అనుసరించాల్సిన కార్యాచరణపైనా నేతలు దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా కూటమి నేతల మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం.
Chandrababu and Pawan Kalyan and PVN Madhav Press Meet Live: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలే లక్ష్యంగా కూటమి అగ్రనేతలు నేడు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సంయుక్తంగా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి లక్ష్యాలు, అనుసరించనున్న వ్యూహాన్ని ముగ్గురు నేతలు వెల్లడిస్తున్నారు. 'చెప్పాం చేస్తున్నాం' నినాదంతో ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన కూటమి గతంలో ఇచ్చిన హామీల అమలు, రాష్ట్రంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్న విధానానంపై మాట్లాడారు. 3 పార్టీల అగ్రనేతలు కలిసి తొలిసారి స్థానిక ఎన్నికలపై మీడియా ముందుకు వస్తుండటంతో ఈ సమావేశానికి రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. స్థానిక స్థాయిలో పార్టీల మధ్య సమన్వయం, అభ్యర్థుల విజయానికి అనుసరించాల్సిన కార్యాచరణపైనా నేతలు దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా కూటమి నేతల మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం.