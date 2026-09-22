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తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - చంద్రప్రభ వాహనంపై భక్తులను కటాక్షించిన శ్రీనివాసుడు

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తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - చంద్రప్రభ వాహనంపై భక్తులను కటాక్షించిన శ్రీనివాసుడు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 9:57 AM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 : తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మలయప్ప స్వామివారు సోమవారం రాత్రి  సూర్యచంద్రుల వాహనాలను అధిరోహించి తిరుమాడ వీధుల్లో తిరుగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు. ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై, రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంపై శ్రీనివాసుడు విహరించారు. ఉదయం వాహనసేవలో భక్తులు పెద్దఎత్తున స్వామివారిని దర్శించుకుని హారతులు సమర్పించారు. వాహనం ముందు భక్తబృందాలు చెక్కభజనలు, కోలాటాలతో స్వామివారిని కీర్తించగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమ వాహనసేవ వైభవంగా సాగింది. మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు రంగనాయకుల మండపంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు. రాత్రికి చంద్రప్రభ వాహనంపై శ్రీమలయప్పస్వామి మురళీకృష్ణుని అలంకరణతో కనువిందు చేశారు. చంద్రప్రభ వాహనసేవ సమయంలో భారీగా వర్షం కురిసింది. దీంతో ఘటాటోపం కింద వాహనాన్ని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. వాహనసేవలో పెద్దజీయర్, చిన్నజీయర్, టీటీడీ ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో సేవలందిస్తున్న సిబ్బందికి జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే, టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు జ్యోతుల నెహ్రూ దంపతులు వస్త్రాలు అందజేశారు. 

Tirumala Brahmotsavam 2026 : తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మలయప్ప స్వామివారు సోమవారం రాత్రి  సూర్యచంద్రుల వాహనాలను అధిరోహించి తిరుమాడ వీధుల్లో తిరుగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు. ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై, రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంపై శ్రీనివాసుడు విహరించారు. ఉదయం వాహనసేవలో భక్తులు పెద్దఎత్తున స్వామివారిని దర్శించుకుని హారతులు సమర్పించారు. వాహనం ముందు భక్తబృందాలు చెక్కభజనలు, కోలాటాలతో స్వామివారిని కీర్తించగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమ వాహనసేవ వైభవంగా సాగింది. మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు రంగనాయకుల మండపంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు. రాత్రికి చంద్రప్రభ వాహనంపై శ్రీమలయప్పస్వామి మురళీకృష్ణుని అలంకరణతో కనువిందు చేశారు. చంద్రప్రభ వాహనసేవ సమయంలో భారీగా వర్షం కురిసింది. దీంతో ఘటాటోపం కింద వాహనాన్ని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. వాహనసేవలో పెద్దజీయర్, చిన్నజీయర్, టీటీడీ ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో సేవలందిస్తున్న సిబ్బందికి జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే, టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు జ్యోతుల నెహ్రూ దంపతులు వస్త్రాలు అందజేశారు. 

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TAGGED:

TIRUMALA SALAKATLA BRAHMOTSAVAM
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026
CHANDRA PRABHA VAHANAM
CHANDRA PRABHA VAHANA SEVA
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026

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