చిన్నతనం నుంచి చెస్పై మక్కువ - 'ఉమెన్ గ్రాండ్ మాస్టర్' లక్ష్యమంటున్న చల్లా నిహారిక - GUNTUR WIM
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 2:36 PM IST
Guntur Chess Player Challa Niharika : చిన్నతనం నుంచి చదువు మీద కంటే కూడా చదరంగం మీదే మక్కువ పెంచుకుంది ఆ యువతి. చెస్ దిగ్గజం విశ్వనాథన్ ఆనంద్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని నిరంతరం సాధన చేసింది. గ్రాండ్ మాస్టర్ కావాలనే కలల్ని నిజం చేసుకునే క్రమంలో ఒత్తిడికి లోనై పలు ఓటములు చవిచూసింది. ఇదే సమయంలో పట్టుదలతో సివిల్స్ సాధించిన సోదరుడి విజయాన్ని చూసి తిరిగి లక్ష్యం దిశగా అడుగులు వేసింది. వరుసగా మూడు ఉమెన్ ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ నార్మ్ను పూర్తి చేసి 2282 ఫిడే రేటింగ్ పాయింట్లతో ఉమెన్ ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ (డబ్ల్యూఐఎం) టైటిల్ను సాధించింది గుంటూరు యువతి చల్లా నిహారిక. "చెస్ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటుగా ఆడుకునేవాళ్లం. 2011లో నన్ను చెస్ అకాడమీలో జాయిన్ చేశారు. 2014 నుంచి స్కూల్, కాలేజ్ మానేసి ప్రొఫెషనల్ ఆడటం ప్రారంభించాను. మా అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సపోర్టివ్గా ఉండేవారు. మా నాన్న ఫైనాన్షియల్గా చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు" అని నిహారిక అన్నారు.
Guntur Chess Player Challa Niharika : చిన్నతనం నుంచి చదువు మీద కంటే కూడా చదరంగం మీదే మక్కువ పెంచుకుంది ఆ యువతి. చెస్ దిగ్గజం విశ్వనాథన్ ఆనంద్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని నిరంతరం సాధన చేసింది. గ్రాండ్ మాస్టర్ కావాలనే కలల్ని నిజం చేసుకునే క్రమంలో ఒత్తిడికి లోనై పలు ఓటములు చవిచూసింది. ఇదే సమయంలో పట్టుదలతో సివిల్స్ సాధించిన సోదరుడి విజయాన్ని చూసి తిరిగి లక్ష్యం దిశగా అడుగులు వేసింది. వరుసగా మూడు ఉమెన్ ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ నార్మ్ను పూర్తి చేసి 2282 ఫిడే రేటింగ్ పాయింట్లతో ఉమెన్ ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ (డబ్ల్యూఐఎం) టైటిల్ను సాధించింది గుంటూరు యువతి చల్లా నిహారిక. "చెస్ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటుగా ఆడుకునేవాళ్లం. 2011లో నన్ను చెస్ అకాడమీలో జాయిన్ చేశారు. 2014 నుంచి స్కూల్, కాలేజ్ మానేసి ప్రొఫెషనల్ ఆడటం ప్రారంభించాను. మా అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సపోర్టివ్గా ఉండేవారు. మా నాన్న ఫైనాన్షియల్గా చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు" అని నిహారిక అన్నారు.