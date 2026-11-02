ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - కర్నూలు జిల్లాలో కేంద్ర బృందం పర్యటన
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:44 PM IST
Central Team Visited Kurnool District : ఎల్నినో ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న పంటలను, పంట నష్టాలను అంచనా వేయడానికి కేంద్ర బృందం కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించింది. ఈ సందర్భంగా 2026 ఖరీఫ్ సీజన్లో సాగైనా ఆముదం, కంది, టమాటా తదితర పంటలను పరిశీలించారు. అలాగే పంటల సాగుకు ఎకరాకు ఎంత పెట్టుబడి అయింది? అనే తదితర విషయాలను రైతులను అడిగి నేరుగా తెలుసుకున్నారు. అనంతరం నిర్వహించిన ముఖాముఖిలో రైతులు తాము పడుతున్న కష్టాలను కేంద్ర బృందం అధికారులకు విన్నవించారు. ఈసారి ఎకరాకు 50 కిలోల దిగుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని, పెట్టుబడిలో పైసా కూడా చేతికందని దయనీయ పరిస్థితులు తప్పడం లేదంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
గ్రామాల్లో కనీసం తాగునీరు కూడా లభించడం లేదని, పశువులకు పశుగ్రాసం లేక అమ్ముకుంటున్నామని వాపోయారు. తీవ్ర వర్షాభావంతో గ్రామాల్లో పంటలు పండక రైతులు గ్రామాలు వదిలి ఇతర ప్రాంతాలకు వలస పోతున్నారని, ఆదుకునేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని వేడుకున్నారు. అలాగే తీవ్రంగా నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ఆదుకునేందుకు వెంటనే పంటల బీమాతో పాటు పంట నష్టపరిహారాన్ని రైతులకు అందించాలని కోరారు.
Central Team Visited Kurnool District : ఎల్నినో ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న పంటలను, పంట నష్టాలను అంచనా వేయడానికి కేంద్ర బృందం కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించింది. ఈ సందర్భంగా 2026 ఖరీఫ్ సీజన్లో సాగైనా ఆముదం, కంది, టమాటా తదితర పంటలను పరిశీలించారు. అలాగే పంటల సాగుకు ఎకరాకు ఎంత పెట్టుబడి అయింది? అనే తదితర విషయాలను రైతులను అడిగి నేరుగా తెలుసుకున్నారు. అనంతరం నిర్వహించిన ముఖాముఖిలో రైతులు తాము పడుతున్న కష్టాలను కేంద్ర బృందం అధికారులకు విన్నవించారు. ఈసారి ఎకరాకు 50 కిలోల దిగుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని, పెట్టుబడిలో పైసా కూడా చేతికందని దయనీయ పరిస్థితులు తప్పడం లేదంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
గ్రామాల్లో కనీసం తాగునీరు కూడా లభించడం లేదని, పశువులకు పశుగ్రాసం లేక అమ్ముకుంటున్నామని వాపోయారు. తీవ్ర వర్షాభావంతో గ్రామాల్లో పంటలు పండక రైతులు గ్రామాలు వదిలి ఇతర ప్రాంతాలకు వలస పోతున్నారని, ఆదుకునేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని వేడుకున్నారు. అలాగే తీవ్రంగా నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ఆదుకునేందుకు వెంటనే పంటల బీమాతో పాటు పంట నష్టపరిహారాన్ని రైతులకు అందించాలని కోరారు.