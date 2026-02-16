ETV Bharat / Videos

క్రికెట్ ఆడిన కేంద్రమంత్రి రామోహ్మన్ నాయుడు - యువ క్రీడాకారులకు వినోదం - RAMMOHAN NAIDU PLAYING CRICKET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
క్రికెట్ ఆడిన కేంద్రమంత్రి రామోహ్మన్ నాయుడు - యువ క్రీడాకారులకు వినోదం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 7:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Central Minister Rammohan Naidu Playing Cricket in Srikakulam : శ్రీకాకుళం క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవంలో వేడుకలకు హాజరైన కేంద్రమంత్రి రామోహ్మన్ నాయుడు సరదాగా కాసేపు క్రికెట్ ఆడారు. ఆయన ఆటతో యువ క్రీడాకారులను ఉత్సాహపరిచారు. గతంలోనూ ఆయన చాలా సార్లు క్రికెట్ ఆడారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా నర్సన్నపేటలో నిర్వహించిన క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు కాసేపు క్రికెట్‌ ఆడి క్రీడాకారులకు వినోదాన్ని పంచారు. వై.ఎం.సీ.ఏ ఆధ్వర్యంలో డే అండ్‌ నైట్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్ రాత్రంతా జరిగింది. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రామ్మోహన్‌ నాయుడు ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు క్రీడలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని అన్నారు. క్రీడాకారుల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం జిల్లాలో పలు స్టేడియంలు నిర్మిస్తామని హామీ అచ్చారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో క్రీడలకు పెద్ద పీట వేస్తుందని తెలిపారు. క్రీడల్లో ఆసక్తి ఉన్నా పిల్లలను తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలని రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు.  

Central Minister Rammohan Naidu Playing Cricket in Srikakulam : శ్రీకాకుళం క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవంలో వేడుకలకు హాజరైన కేంద్రమంత్రి రామోహ్మన్ నాయుడు సరదాగా కాసేపు క్రికెట్ ఆడారు. ఆయన ఆటతో యువ క్రీడాకారులను ఉత్సాహపరిచారు. గతంలోనూ ఆయన చాలా సార్లు క్రికెట్ ఆడారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా నర్సన్నపేటలో నిర్వహించిన క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్ ప్రారంభోత్సవంలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు కాసేపు క్రికెట్‌ ఆడి క్రీడాకారులకు వినోదాన్ని పంచారు. వై.ఎం.సీ.ఏ ఆధ్వర్యంలో డే అండ్‌ నైట్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్ రాత్రంతా జరిగింది. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రామ్మోహన్‌ నాయుడు ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు క్రీడలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని అన్నారు. క్రీడాకారుల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం జిల్లాలో పలు స్టేడియంలు నిర్మిస్తామని హామీ అచ్చారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో క్రీడలకు పెద్ద పీట వేస్తుందని తెలిపారు. క్రీడల్లో ఆసక్తి ఉన్నా పిల్లలను తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలని రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు.  

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMMOHAN NAIDU PLAYING CRICKET
CENTRAL MINISTER RAMMOHAN NAIDU
SRIKAKULAM CRICKET TOURNAMENT
SRIKAKULAM TOURNAMENT OPENING
RAMMOHAN NAIDU PLAYING CRICKET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Srikalahasti Rathotsavam at Chittoor District

శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో ఘనంగా రథోత్సవం - భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తులు

February 16, 2026 at 3:01 PM IST
Special Prayers for AP Budget Copies at Indrakiladri

అమ్మవారి పాదాల చెంత బడ్జెట్ ప్రతులు - దుర్గమ్మ సేవలో ఆర్థికశాఖ ఉన్నతాధికారులు

February 14, 2026 at 12:19 PM IST
Massive Robbery At Jewelry Store

జువెలర్స్‌లో దొంగతనం - తెరుచుకోని ట్రెజరీ - బంగారు ఆభరణాలు సేఫ్​

February 10, 2026 at 3:34 PM IST
Brakes Of A Heavy Crane Failed

కురిడి రైల్వే గేట్ ట్రాక్‌ వద్ద భారీ క్రేన్‌ బ్రేకులు ఫెయిల్

February 5, 2026 at 8:04 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.