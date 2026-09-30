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స్వదేశ్ దర్శన్ 2.O పథకం కింద రూ.55.74 కోట్లు మంజూరు : రామ్మోహన్ నాయుడు

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స్వదేశ్ దర్శన్ 2.O పథకం కింద రూ.55.74 కోట్లు మంజూరు : రామ్మోహన్ నాయుడు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 3:00 PM IST

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Central Minister On Surya Temple Development : శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయ అభివృద్ధి కోసం 'స్వదేశ్ దర్శన్ 2.0' పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.55.74 కోట్లు మంజూరు చేసిందని కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రకటించారు. ఈ సూర్య దేవాలయం జిల్లా సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీక అని పేర్కొన్న ఆయన, కూటమి ప్రభుత్వం దీని అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోందని తెలిపారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్‌లతో కలిసి ఒక నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. భక్తులకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, పర్యాటక వసతులు కల్పించడానికి ఈ నిధులను వినియోగిస్తామని కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయం నిర్మాణం తర్వాత ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య పెరిగిందని, తద్వారా సందర్శకుల తాకిడికి అనుగుణంగా ఆలయ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు చేపట్టామని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లుగా తెలుస్తుంది. 

Central Minister On Surya Temple Development : శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయ అభివృద్ధి కోసం 'స్వదేశ్ దర్శన్ 2.0' పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.55.74 కోట్లు మంజూరు చేసిందని కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రకటించారు. ఈ సూర్య దేవాలయం జిల్లా సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీక అని పేర్కొన్న ఆయన, కూటమి ప్రభుత్వం దీని అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోందని తెలిపారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్‌లతో కలిసి ఒక నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. భక్తులకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, పర్యాటక వసతులు కల్పించడానికి ఈ నిధులను వినియోగిస్తామని కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయం నిర్మాణం తర్వాత ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య పెరిగిందని, తద్వారా సందర్శకుల తాకిడికి అనుగుణంగా ఆలయ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు చేపట్టామని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లుగా తెలుస్తుంది. 

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TAGGED:

స్వదేశ్ దర్శన్
CENTRAL MINISTER ON SURYA TEMPLE
RAM MOHAN NAIDU
SRIKAKULAM TEMPLES DEVELOPMENTS
SURYA TEMPLE DEVELOPMENT

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