ETV Bharat / Videos

LIVE : దేశంలో పెట్రో నిల్వలు, సరఫరాపై కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రెస్​మీట్ - CENTRAL GOVT ON GAS CRISIS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CENTRAL GOVT ON GAS CRISIS LIVE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 3:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CENTRAL GOVT ON GAS CRISIS LIVE : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్​లోని అణు కేంద్రాలు గ్యాస్ క్షేత్రాలే లక్ష్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడులతో యుద్ధం మరింత తీవ్రంగా మారింది. దీంతో ఇరాన్​ కూడా గల్ఫ్​లోని ఇంధన కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తోంది. సౌదీ అరేబియాకు చెందిన అరామ్‌కో రిఫైనరీపై ఇరాన్‌ తాజాగా వైమానిక దాడి చేసింది. ఇరాన్‌లోని చమురు క్షేత్రాలను అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లు లక్ష్యం చేసుకోవడంతో ప్రతీకారంగా ఖతార్‌లోని కీలక రస్‌ లాఫాన్‌ ఇండస్ట్రియల్‌ సిటీపై ఇరాన్‌ దాడి చేసింది. దీంతో క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 111 డాలర్లకు చేరింది.

మరోవైపు పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ దేశంలో ఇంధన అవసరాలకు అంతరాయం కలగకుండా కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులోభాగంగా దేశంలోని చమురు, గ్యాస్‌ కంపెనీలకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. వాటి వద్ద ఉన్న నిల్వలు, ఉత్పత్తి, వినియోగం, దిగుమతులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని షేర్ చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రజాప్రయోజనాలను దృష్టిపెట్టుకొని పెట్రోల్‌, సహజవాయువు సరఫరా గొలుసును పర్యవేక్షించేందుకు ఒక కేంద్రీకృత వ్యవస్థను ఏర్పాటుచేసే ఉద్దేశంతో ఈ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. పెట్రోలియం ప్లానింగ్ అండ్ అనాలసిస్‌ సెల్‌ కి కంపెనీలు ఈ వివరాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీనిపై కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్​ లో చూద్దాం.. 

For All Latest Updates

TAGGED:

పెట్రోలియం శాఖ
GAS CRISIS
OFFICIALS ON GAS CRISIS IN INDIA
CENTRAL GOVT ON GAS CRISIS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.