పుట్టపర్తిలో సత్యసాయిబాబా శతజయంతి వేడుకలు - పాల్గొన్న సినీనటి రష్మిక
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:58 PM IST
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శతజయంతి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అక్కడి ప్రాంగణాన్ని రకరకాల పూలతో అలంకరించారు. మహిళలు హారతితో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులో భాగంగా సాయి కుల్వంత్ హాల్లో నిర్వహించిన మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగాలతో ఆకట్టుకున్నాయి. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు.
ఈ వేడుకలకు సినీ నటి రష్మిక మందన్న, కర్ణాటక ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి వందిత శర్మ, డాక్టర్ నీలం దేశాయ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రష్మిక మాట్లాడుతూ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధం వల్లే తనకు సత్యసాయి బాబాపై భక్తి పెరిగిందని తెలిపారు. ఆ కుటుంబంతో గడిపిన సమయం స్వామివారి బోధనలను, ఆధ్యాత్మిక సందేశాలను లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతో దోహదపడిందని ఆమె తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. స్వామివారి బోధనల గురించి రష్మిక చాటిచెప్పడం భక్తులను ఆకట్టుకుంది.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శతజయంతి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అక్కడి ప్రాంగణాన్ని రకరకాల పూలతో అలంకరించారు. మహిళలు హారతితో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులో భాగంగా సాయి కుల్వంత్ హాల్లో నిర్వహించిన మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగాలతో ఆకట్టుకున్నాయి. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు.
ఈ వేడుకలకు సినీ నటి రష్మిక మందన్న, కర్ణాటక ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి వందిత శర్మ, డాక్టర్ నీలం దేశాయ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రష్మిక మాట్లాడుతూ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధం వల్లే తనకు సత్యసాయి బాబాపై భక్తి పెరిగిందని తెలిపారు. ఆ కుటుంబంతో గడిపిన సమయం స్వామివారి బోధనలను, ఆధ్యాత్మిక సందేశాలను లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతో దోహదపడిందని ఆమె తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. స్వామివారి బోధనల గురించి రష్మిక చాటిచెప్పడం భక్తులను ఆకట్టుకుంది.