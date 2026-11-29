ఫ్యాషన్ షోలో సినీతారల సందడి
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Published : November 29, 2026 at 11:43 AM IST
హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన టైమ్స్ ఫ్యాషన్ వీక్ తొలిరోజు సందడిగా జరిగింది. కాండూర్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో బంజారాహిల్స్లోని ఓ హోటల్లో ఈ ఫ్యాషన్ షోను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫ్యాషన్ వీక్లో డిజైనర్ థీమ్లతో తీర్చిదిద్దిన దుస్తులను ధరించి మోడల్స్ ర్యాంపుపై అదరగొట్టారు. రకరకాల చీరలు, లెగెంగాల వంటివి ధరించి మోడల్స్ ర్యాంప్ వాక్ చేశారు. డిజైనర్స్ నూల్ జరీ, భార్గవి రెడ్డి స్టూడియో తరపున ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ సినీ తారలు వితిక షేరు, హెబ్బా పటేల్ పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ షోలో హెబ్బ పటేల్, వితికా షేరు డిజైనర్ దుస్తులను ధరించి ర్యాంప్ వాక్ చేసి అందరిని అలరించారు. మోనికా రెడ్డి రూపొందించిన పుడమి కలెక్షన్ను ఆఫ్రికన్ కరాట్తో కలిసి వీరు ప్రదర్శించారు. తొలిరోజు ఘనంగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా మోడల్స్ అధికంగా పాల్గొని సందడి చేశారు. వారిలో రీతూ వర్మ షో స్టాపర్గా నిలిచి అందరిని అలరించారు.
హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన టైమ్స్ ఫ్యాషన్ వీక్ తొలిరోజు సందడిగా జరిగింది. కాండూర్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో బంజారాహిల్స్లోని ఓ హోటల్లో ఈ ఫ్యాషన్ షోను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫ్యాషన్ వీక్లో డిజైనర్ థీమ్లతో తీర్చిదిద్దిన దుస్తులను ధరించి మోడల్స్ ర్యాంపుపై అదరగొట్టారు. రకరకాల చీరలు, లెగెంగాల వంటివి ధరించి మోడల్స్ ర్యాంప్ వాక్ చేశారు. డిజైనర్స్ నూల్ జరీ, భార్గవి రెడ్డి స్టూడియో తరపున ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ సినీ తారలు వితిక షేరు, హెబ్బా పటేల్ పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ షోలో హెబ్బ పటేల్, వితికా షేరు డిజైనర్ దుస్తులను ధరించి ర్యాంప్ వాక్ చేసి అందరిని అలరించారు. మోనికా రెడ్డి రూపొందించిన పుడమి కలెక్షన్ను ఆఫ్రికన్ కరాట్తో కలిసి వీరు ప్రదర్శించారు. తొలిరోజు ఘనంగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా మోడల్స్ అధికంగా పాల్గొని సందడి చేశారు. వారిలో రీతూ వర్మ షో స్టాపర్గా నిలిచి అందరిని అలరించారు.