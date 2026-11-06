ETV Bharat / Videos

తిరుమలలో సినీప్రముఖులు - శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బండ్ల గణేష్, అర్జున్ దాస్

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తిరుమలలో సినీప్రముఖులు - శ్రీవారిని దర్శించున్న బండ్ల గణేష్, అర్జున్ దాస్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2026 at 3:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Celebrities visited Lord Sri Venkateswara Swamy in Tirumala : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం వీఐపీ విరామ దర్శన సమయంలో ప్రముఖ సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్, సినీ నటుడు అర్జున్ దాస్, ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్ డి. గుకేశ్ వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆ తర్వాత వీరికి రంగనాయకుల మండపంలో అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి ఆలయ అధికారులు తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 11 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. వీరికి శ్రీవారి దర్శనానికి సుమారు 6 గంటల సమయం పడుతోంది. కాగా గురువారం స్వామివారిని 65,218 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా 20,213 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. భక్తులు సమర్పించిన కానుకల ద్వారా శ్రీవారి హుండీకి రూ.3.63 కోట్ల ఆదాయం లభించింది. 

Celebrities visited Lord Sri Venkateswara Swamy in Tirumala : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం వీఐపీ విరామ దర్శన సమయంలో ప్రముఖ సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్, సినీ నటుడు అర్జున్ దాస్, ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్ డి. గుకేశ్ వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆ తర్వాత వీరికి రంగనాయకుల మండపంలో అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి ఆలయ అధికారులు తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 11 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. వీరికి శ్రీవారి దర్శనానికి సుమారు 6 గంటల సమయం పడుతోంది. కాగా గురువారం స్వామివారిని 65,218 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా 20,213 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. భక్తులు సమర్పించిన కానుకల ద్వారా శ్రీవారి హుండీకి రూ.3.63 కోట్ల ఆదాయం లభించింది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

VIPS VISITED TIRUMALA
TIRUMALA CELEBRITYS DARSHAN
BANDLA GANESH VISIT TIRUMALA
CELEBRITIES VISITED TIRUMALA
TTD VIP DARSHAN

ఇలాంటి కథనాలు

State Level Bullock Cart Pulling Competition In Kadapa District

అవధూత కొండయ్య స్వామి పుట్టినరోజు - ఉత్సాహంగా రాష్ట్రస్థాయి ఎడ్ల బండలాగుడు పోటీలు

November 6, 2026 at 3:45 PM IST
KAKINADA ETIMOGA BOAT FIRE

కాకినాడలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - కాలి బూడిదైన చేపల వేట బోటు

November 6, 2026 at 3:19 PM IST
YSRCP Palamaner candidate Prasad Reddy

"నేను చేసిన తప్పేంటి?" - వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి మరో వీడియో విడుదల

November 6, 2026 at 3:17 PM IST
Skydiver Anil Kumar Success Story

ఆకాశమే హద్దుగా సాహసం - అంతర్జాతీయ స్కైడైవర్‌గా ఎదిగిన అనిల్‌కుమార్

November 6, 2026 at 2:28 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.