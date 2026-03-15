LIVE : నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటిస్తున్న ఈసీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CEC MEDIA CONFERENCE
Published : March 15, 2026 at 4:03 PM IST
CEC Media Conference About Assembly Election Schedule : దేశంలో మళ్లీ ఎన్నికల హడావుడి మొదలుకానుంది. ఈ మేరకు భారత ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీలను భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రకటిస్తుంది. బంగాల్, కేరళ, తమిళనాడు, అసోం, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ గడువు మే, జూన్లో ముగియనుంది. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్తో పాటు ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి, ఈ నెల 10న బంగాల్ను సందర్శించి ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు. ఇతర ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాల్లో కూడా పర్యటించి సన్నాహాలను పరిశీలించారు. ఇప్పటికే పుదుచ్చేరితో పాటు మిగిలిన నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియను ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. తుది ఓటర్ల జాబితాలను కూడా విడుదల చేసింది. ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ఈసీ ప్రకటిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం...
