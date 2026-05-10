శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు - స్వామివారిని దర్శించుకున్న సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్, సినీ తారలు! - VIPS VISIT TIRUMALA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 1:42 PM IST
VIPs Visit Tirumala : కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో వారు స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ సతీసమేతంగా శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. స్వామివారి దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు సీఈసీ దంపతులకు ఆశీర్వచనం అందించారు. అనంతరం తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. వీరితో పాటు హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్, తెలంగాణ మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్, గాయకురాలు శోభారాజు కూడా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
మరోవైపు పలువురు సినీ ప్రముఖులు సైతం తిరుమల గిరులపై సందడి చేశారు. వీఐపీ దర్శన సమయంలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ప్రముఖ దర్శకులు బోయపాటి శ్రీను, శైలేష్ కొలను, అగ్ర నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య, యువ నటి రుహాని శర్మలు స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. వీరికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వీరికి సైతం పండితులు వేదాశీర్వచనం చేసి, శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.
