కత్తిపూడిలో రెప్పపాటులో దూసుకొచ్చిన మృత్యువు - భవానీ భక్తుల ప్రమాద దృశ్యాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:50 AM IST
Kathipudi accident CCTV video : కాకినాడ జిల్లా కత్తిపూడి వద్ద గురువారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం అందరినీ కలచివేస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు భవానీ మాలధారులు దుర్మరణం చెందిన విషయం విదితమే. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీ కెమెరా దృశ్యాలు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం, అతివేగమే ఈ ఘోరానికి కారణమని ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. విజయనగరం జిల్లా డెంకాడ ప్రాంతానికి చెందిన 39 మంది భవానీ భక్తులు ఒక ప్రత్యేక బస్సులో విజయవాడ దుర్గమ్మ దర్శనానికి బయలుదేరారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న బస్సు కత్తిపూడి వద్దకు రాగానే అకస్మాత్తుగా సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. దీంతో డ్రైవర్ ఆ వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కన సురక్షితంగా నిలిపివేశాడు. బస్సు ఆగిపోవడంతో కిందకు దిగిన భక్తుల్లో కొందరు, పక్కనే ఉన్న దుకాణం వద్దకు టీ తాగేందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు.
అదే సమయంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల నుంచి ఆరుగురు భవానీ మాలధారులతో విజయవాడ వైపు వెళ్తున్న ఓ కారు అదే మార్గంలో వేగంగా దూసుకువచ్చింది. డ్రైవర్ అతివేగం, నిర్లక్ష్యం కారణంగా అదుపుతప్పిన ఆ కారు, టీ తాగేందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న డెంకాడ భక్తులపైకి దూసుకెళ్లింది. కారు బలంగా ఢీకొట్టడంతో నలుగురు భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Kathipudi accident CCTV video : కాకినాడ జిల్లా కత్తిపూడి వద్ద గురువారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం అందరినీ కలచివేస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు భవానీ మాలధారులు దుర్మరణం చెందిన విషయం విదితమే. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీ కెమెరా దృశ్యాలు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం, అతివేగమే ఈ ఘోరానికి కారణమని ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. విజయనగరం జిల్లా డెంకాడ ప్రాంతానికి చెందిన 39 మంది భవానీ భక్తులు ఒక ప్రత్యేక బస్సులో విజయవాడ దుర్గమ్మ దర్శనానికి బయలుదేరారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న బస్సు కత్తిపూడి వద్దకు రాగానే అకస్మాత్తుగా సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. దీంతో డ్రైవర్ ఆ వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కన సురక్షితంగా నిలిపివేశాడు. బస్సు ఆగిపోవడంతో కిందకు దిగిన భక్తుల్లో కొందరు, పక్కనే ఉన్న దుకాణం వద్దకు టీ తాగేందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు.
అదే సమయంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల నుంచి ఆరుగురు భవానీ మాలధారులతో విజయవాడ వైపు వెళ్తున్న ఓ కారు అదే మార్గంలో వేగంగా దూసుకువచ్చింది. డ్రైవర్ అతివేగం, నిర్లక్ష్యం కారణంగా అదుపుతప్పిన ఆ కారు, టీ తాగేందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న డెంకాడ భక్తులపైకి దూసుకెళ్లింది. కారు బలంగా ఢీకొట్టడంతో నలుగురు భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.