ఇంజినీరింగ్లో చేరుతున్నారా? - మరి సరైన కాలేజీ, బ్రాంచ్ ఎంచుకోవడం ఎలా? - CBIT HYDERABAD
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 4:42 PM IST
CBIT Principal Narasimhulu Interview : ఏపీ, తెలంగాణ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మరి విద్యార్థి అభిరుచికి తగినట్లుగా ఏ బ్రాంచ్ ఎంచుకోవాలి. ఏ కోర్సుకి ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ? ప్రస్తుత విద్యార్థుల విద్య తోడ్పాటుకు ఆలుమ్నీల పాత్ర ఎంత కీలకం? కాలేజీ ఎంపిక సమయంలో పేటెంట్స్ ప్రాముఖ్యత? యావరేజ్ శాలరీ విషయంలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? ఇంటర్న్షిప్, ప్లేస్మెంట్ల గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవడం ఎలా? అనే సందేహాలు ఉన్నాయా?
ప్రస్తుతం ఇంజినీరింగ్ సీటు సాధించడం ఒక ఎత్తయితే సరైన కాలేజీ, బ్రాంచ్ ఎంచుకోవడం మరోఎత్తు. ఒక్క తప్పు నిర్ణయం 4 ఏళ్ల చదువునే కాదు, జీవితాంతం కెరీర్ను దెబ్బతీస్తుంది. అందుకే కౌన్సి లింగ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కళాశాల NIRF ర్యాంకింగ్స్, ప్లేస్మెంట్ రికార్డ్, ఫ్యాకల్టీ ప్రొఫైల్ను పరీశీలించడం అత్యంత ముఖ్యం. కేవలం బ్రాండ్ ఇమేజ్ మాత్రమే సరిపోదు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కోర్సులు ఉన్నాయా? లేదా? చూసుకోవాలి. ఈ నేపథ్యంలోనే EAPCET స్టేట్ టాప్ ర్యాంకర్ల మొదటి ఛాయిస్గా CBIT హైదరాబాద్ నిలిచింది. మరి కాలేజీ ప్రత్యేకతలు ఎంటో ప్రిన్సిపల్ CV నర్సింహులు మాటల్లో తెలుసుకుందాం.
CBIT Principal Narasimhulu Interview : ఏపీ, తెలంగాణ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మరి విద్యార్థి అభిరుచికి తగినట్లుగా ఏ బ్రాంచ్ ఎంచుకోవాలి. ఏ కోర్సుకి ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ? ప్రస్తుత విద్యార్థుల విద్య తోడ్పాటుకు ఆలుమ్నీల పాత్ర ఎంత కీలకం? కాలేజీ ఎంపిక సమయంలో పేటెంట్స్ ప్రాముఖ్యత? యావరేజ్ శాలరీ విషయంలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? ఇంటర్న్షిప్, ప్లేస్మెంట్ల గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవడం ఎలా? అనే సందేహాలు ఉన్నాయా?
ప్రస్తుతం ఇంజినీరింగ్ సీటు సాధించడం ఒక ఎత్తయితే సరైన కాలేజీ, బ్రాంచ్ ఎంచుకోవడం మరోఎత్తు. ఒక్క తప్పు నిర్ణయం 4 ఏళ్ల చదువునే కాదు, జీవితాంతం కెరీర్ను దెబ్బతీస్తుంది. అందుకే కౌన్సి లింగ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కళాశాల NIRF ర్యాంకింగ్స్, ప్లేస్మెంట్ రికార్డ్, ఫ్యాకల్టీ ప్రొఫైల్ను పరీశీలించడం అత్యంత ముఖ్యం. కేవలం బ్రాండ్ ఇమేజ్ మాత్రమే సరిపోదు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కోర్సులు ఉన్నాయా? లేదా? చూసుకోవాలి. ఈ నేపథ్యంలోనే EAPCET స్టేట్ టాప్ ర్యాంకర్ల మొదటి ఛాయిస్గా CBIT హైదరాబాద్ నిలిచింది. మరి కాలేజీ ప్రత్యేకతలు ఎంటో ప్రిన్సిపల్ CV నర్సింహులు మాటల్లో తెలుసుకుందాం.