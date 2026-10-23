కారు బీభత్సంతో బీచ్రోడ్డుపై కలకలం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 2:33 PM IST
Car Hit 2 Bikes And Auto 3 Injured at Visakha Beach Road: విశాఖ బీచ్ రోడ్డులోని అప్పుఘర్ సమీపంలో ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది. గురువారం రాత్రి వేగంగా వచ్చిన కారు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న వాహనాలపైకి దూసుకెళ్లింది. కారు ఢీకొనడంతో ఒక ఆటో, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఓ హోటల్లో బిర్యానీ కొనుగోలు చేసేందుకు ముగ్గురూ రోడ్డుపక్కన నిల్చున్నారు. వేగంగా వచ్చిన కారు ముగ్గురిపై దూసుకెళ్లింది.
ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం: ఈ ఘటనలో ముగ్గురు గాయపడగా క్షతగాత్రులను చికిత్స కోసం కేజీహెచ్కు తరలించారు. ప్రమాదంలో పిళ్లా సోములయ్య, పిళ్లా బాబ్జి, తెడ్డూ ఎల్లాజీ గాయపడ్డారు. సోములయ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంతో బీచ్రోడ్డుపై కలకలం రేగింది. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. రోడ్డుపై కారు అంత వేగంగా నడిపి ప్రమాదానికి కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని బాధితుల బందువులు కోరుతున్నారు.
Car Hit 2 Bikes And Auto 3 Injured at Visakha Beach Road: విశాఖ బీచ్ రోడ్డులోని అప్పుఘర్ సమీపంలో ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది. గురువారం రాత్రి వేగంగా వచ్చిన కారు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న వాహనాలపైకి దూసుకెళ్లింది. కారు ఢీకొనడంతో ఒక ఆటో, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఓ హోటల్లో బిర్యానీ కొనుగోలు చేసేందుకు ముగ్గురూ రోడ్డుపక్కన నిల్చున్నారు. వేగంగా వచ్చిన కారు ముగ్గురిపై దూసుకెళ్లింది.
ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం: ఈ ఘటనలో ముగ్గురు గాయపడగా క్షతగాత్రులను చికిత్స కోసం కేజీహెచ్కు తరలించారు. ప్రమాదంలో పిళ్లా సోములయ్య, పిళ్లా బాబ్జి, తెడ్డూ ఎల్లాజీ గాయపడ్డారు. సోములయ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంతో బీచ్రోడ్డుపై కలకలం రేగింది. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. రోడ్డుపై కారు అంత వేగంగా నడిపి ప్రమాదానికి కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని బాధితుల బందువులు కోరుతున్నారు.