ఈపురుపాలెం వద్ద ఘోర ప్రమాదం - గాల్లో పల్టీలు కొట్టిన కారు
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 7:21 AM IST
Car Flips Due To Tire Puncture : బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలం ఈపురుపాలెం వద్ద జాతీయ రహదారిపై కారు గాల్లో పల్టీలు కొట్టింది. టైరు పంచర్ కావడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. కారు గాల్లో పల్టీలు కొట్టిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. పిడుగురాళ్లకు చెందిన రెండు కుటుంబాలు వాడరేవు సముద్రతీరానికి కారులో వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటన జరిగిన సమయంలో కారులో ఏడుగురు ఉన్నారు. మార్గమధ్యలో రన్నింగ్లో ఉండగా కారు టైరు పంచర్ అయింది. దీంతో అదుపుతప్పి గాల్లో పల్టీలు కొడుతూ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా ఇద్దరు చిన్నారులు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. డ్రైవర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రయాణం చేసే ముందు టైర్ ప్రెజర్ చెక్ చేసుకోవాలి. కారు మాన్యువల్లో ఉన్న పీసీఐ ప్రకారం గాలి నింపాలి. టైర్లో తక్కువ లేదా ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉంటే పంచర్ అయ్యే అవకాశం పెరుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
Car Flips Due To Tire Puncture : బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలం ఈపురుపాలెం వద్ద జాతీయ రహదారిపై కారు గాల్లో పల్టీలు కొట్టింది. టైరు పంచర్ కావడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. కారు గాల్లో పల్టీలు కొట్టిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. పిడుగురాళ్లకు చెందిన రెండు కుటుంబాలు వాడరేవు సముద్రతీరానికి కారులో వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటన జరిగిన సమయంలో కారులో ఏడుగురు ఉన్నారు. మార్గమధ్యలో రన్నింగ్లో ఉండగా కారు టైరు పంచర్ అయింది. దీంతో అదుపుతప్పి గాల్లో పల్టీలు కొడుతూ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా ఇద్దరు చిన్నారులు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. డ్రైవర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రయాణం చేసే ముందు టైర్ ప్రెజర్ చెక్ చేసుకోవాలి. కారు మాన్యువల్లో ఉన్న పీసీఐ ప్రకారం గాలి నింపాలి. టైర్లో తక్కువ లేదా ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉంటే పంచర్ అయ్యే అవకాశం పెరుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.