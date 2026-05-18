కారు ఇంజిన్‌లో మంటలు - తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం - CAR FIRE ACCIDENT AT BAPATLA

కారు ఇంజిన్‌లో మంటలు - తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 7:51 PM IST

Car Fire Accident at Bapatla District: బాపట్ల జిల్లా భట్టిప్రోలు శివారు రేపల్లె-భట్టిప్రోలు హైవేపై కారు అగ్నికి ఆహుతైంది. భట్టిప్రోలు సమీపంలో రాగానే బ్రిడ్జి వద్ద ఒక్కసారిగా ఇంజిన్‌లో మంటలు చెలరేగడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు కారును రోడ్డుపై నిలిపి పరుగులు తీశారు. తర్వాత భారీ మంటలతో కారు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఘటన సమయంలో కారులో రేపల్లె కు చెందిన నలుగురు ప్రయాణికులు ఉన్నారు.మంటలు చెలరేగగానే అందరూ అప్రమత్తం అయ్యి వెంటనే కిందకు దిగడంతో తృటిలో ప్రాణాపాయం తప్పింది. కారులోని నలుగురు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. 

హైవేపై ఆగిన వాహనాలు: మంటల ధాటికి అటుగా వెళ్తున్న వాహనాలు కొంతసేపు దూరంగా నిలిచిపోయాయి. ఎండాకాలం ప్రయాణికులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  దూర ప్రయాణాలు చేస్తున్నవారు పలు జాగ్రత్తలు తప్పక పాటించాలని తెలుపుతున్నారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు చూసిన తోటి ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. కొద్ది సేపు హైవేపై గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది.

