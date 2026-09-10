టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తుండగా ప్రమాదం - మంటల్లో కారు దగ్ధం
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 3:57 PM IST
Car Catches Fire on Benz Circle in Vijayawada : టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేందుకు తీసుకెళ్లిన కారు విజయవాడ బెంజిసర్కిల్ పై అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. విజయవాడకు చెందిన ఓ వైద్యుడు తన కారును మరమ్మతుల కోసం మహానాడు రోడ్డులోని మెకానిక్ షాపులో ఇచ్చారు. మరమ్మతుల అనంతరం మెకానిక్ సురేశ్ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేందుకు స్క్యూ బ్రిడ్జి వద్ద యూ టర్న్ తీసుకొని బెంజ్ సర్కిల్ పై వంతెన పైకి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే కారు ముందు భాగం నుంచి పొగలు రావడాన్ని అటుగా వెళ్తున్న వారు గమనించి, మెకానిక్ సురేశ్ను అప్రమత్తం చేశారు. అతను వెంటనే కారులో నుంచి కిందకు దిగాడు. క్షణాల వ్యవధిలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించి కారు పూర్తిగా కాలి పోయింది. విషయం తెలుసుకున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఫైర్ ఇంజిన్తో మంటలను అదుపు చేశారు.
Car Catches Fire on Benz Circle in Vijayawada : టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేందుకు తీసుకెళ్లిన కారు విజయవాడ బెంజిసర్కిల్ పై అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. విజయవాడకు చెందిన ఓ వైద్యుడు తన కారును మరమ్మతుల కోసం మహానాడు రోడ్డులోని మెకానిక్ షాపులో ఇచ్చారు. మరమ్మతుల అనంతరం మెకానిక్ సురేశ్ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేందుకు స్క్యూ బ్రిడ్జి వద్ద యూ టర్న్ తీసుకొని బెంజ్ సర్కిల్ పై వంతెన పైకి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే కారు ముందు భాగం నుంచి పొగలు రావడాన్ని అటుగా వెళ్తున్న వారు గమనించి, మెకానిక్ సురేశ్ను అప్రమత్తం చేశారు. అతను వెంటనే కారులో నుంచి కిందకు దిగాడు. క్షణాల వ్యవధిలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించి కారు పూర్తిగా కాలి పోయింది. విషయం తెలుసుకున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఫైర్ ఇంజిన్తో మంటలను అదుపు చేశారు.