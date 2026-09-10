ETV Bharat / Videos

టెస్ట్‌ డ్రైవ్‌ చేస్తుండగా ప్రమాదం - మంటల్లో కారు దగ్ధం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
టెస్ట్‌ డ్రైవ్‌ చేస్తుండగా - బెంజిసర్కిల్‌ వద్ద అగ్నిప్రమాదానికి గురైన కారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 3:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Car Catches Fire on Benz Circle in Vijayawada : టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేందుకు తీసుకెళ్లిన కారు విజయవాడ బెంజిసర్కిల్​ పై అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. విజయవాడకు చెందిన ఓ వైద్యుడు తన కారును మరమ్మతుల కోసం మహానాడు రోడ్డులోని మెకానిక్‌ షాపులో ఇచ్చారు. మరమ్మతుల అనంతరం మెకానిక్‌ సురేశ్‌ టెస్ట్‌ డ్రైవ్‌ చేసేందుకు స్క్యూ బ్రిడ్జి వద్ద యూ టర్న్‌ తీసుకొని బెంజ్‌ సర్కిల్‌ పై వంతెన పైకి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే కారు ముందు భాగం నుంచి పొగలు రావడాన్ని అటుగా వెళ్తున్న వారు గమనించి, మెకానిక్‌ సురేశ్‌ను అప్రమత్తం చేశారు. అతను వెంటనే కారులో నుంచి కిందకు దిగాడు. క్షణాల వ్యవధిలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించి కారు పూర్తిగా కాలి పోయింది. విషయం తెలుసుకున్న ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఫైర్‌ ఇంజిన్‌తో మంటలను అదుపు చేశారు.

Car Catches Fire on Benz Circle in Vijayawada : టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేందుకు తీసుకెళ్లిన కారు విజయవాడ బెంజిసర్కిల్​ పై అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. విజయవాడకు చెందిన ఓ వైద్యుడు తన కారును మరమ్మతుల కోసం మహానాడు రోడ్డులోని మెకానిక్‌ షాపులో ఇచ్చారు. మరమ్మతుల అనంతరం మెకానిక్‌ సురేశ్‌ టెస్ట్‌ డ్రైవ్‌ చేసేందుకు స్క్యూ బ్రిడ్జి వద్ద యూ టర్న్‌ తీసుకొని బెంజ్‌ సర్కిల్‌ పై వంతెన పైకి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే కారు ముందు భాగం నుంచి పొగలు రావడాన్ని అటుగా వెళ్తున్న వారు గమనించి, మెకానిక్‌ సురేశ్‌ను అప్రమత్తం చేశారు. అతను వెంటనే కారులో నుంచి కిందకు దిగాడు. క్షణాల వ్యవధిలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించి కారు పూర్తిగా కాలి పోయింది. విషయం తెలుసుకున్న ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఫైర్‌ ఇంజిన్‌తో మంటలను అదుపు చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

బెంజిసర్కిల్ వద్ద కారు దగ్ధం
CAR BURNT IN VIJAYAWADA BENZ CIRCLE
CAR CATCHES FIRE ON BENZ CIRCLE
CAR BURNT ON BENZ CIRCLE FLYOVER
CAR CATCHES FIRE ON BENZ CIRCLE

ఇలాంటి కథనాలు

Elephant Damaged Crop In Chittoor District

వెంగంవారిపల్లి వద్ద ఏనుగుల బీభత్సం - పంట నష్టం

September 10, 2026 at 3:10 PM IST
New Flight Service In Between Tirupati And Vijayawada

ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - తిరుపతి-విజయవాడ మధ్య కొత్త విమాన సర్వీసు

September 10, 2026 at 1:47 PM IST
ఒక ఇంటి అరుగుపై కూర్చుని ఆప్యాయంగా మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు

ఓ ఇంటి అరుగుపై కూర్చుని ఆప్యాయంగా మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు

September 10, 2026 at 10:56 AM IST
Ys Jagan On Padayatra

పాదయాత్రపై వైఎస్ జగన్ కీలక అప్డేట్ - వచ్చే ఏడాది ఆ నెలలో షురూ!

September 9, 2026 at 9:36 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.