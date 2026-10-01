ETV Bharat / Videos

ఓయూ క్యాంపస్​లో గంజాయి మొక్క కలకలం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో గంజాయి మొక్క (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 4:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Cannabis Plant Spotted In Osmania University : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లో గంజాయి మొక్క కనిపించడంతో కలకలం రేపింది. విద్యార్థులు చదువుకునే ప్రాంగణంలో గంజాయి మొక్క ఎలా పెరిగిందన్న దానిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ మొక్క సహజంగా మొలిచిందా? లేక ఎవరైనా కావాలనే నాటారా? అనే సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఎవరైనా గంజాయి సిగరెట్‌ లేదా విత్తనాలను పడేయడం వల్ల మొక్క మొలిచి ఉండొచ్చన్న అభిప్రాయాలు పలువురి నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే క్యాంపస్‌లో ఇలాంటి మొక్కలు మరెక్కడైనా ఉన్నాయా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో యూనివర్సిటీ అధికారులు క్యాంపస్‌లో పూర్తిస్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించాలని విద్యార్థులు, పలువురు కోరుతున్నారు. దీనివల్ల యూనివర్సిటీపై చెడు ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుందని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ గంజాయి మొక్క అక్కడికి ఎలా వచ్చిందన్న విషయంపై యూనివర్సిటీ అధికారులు, పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి వాస్తవాలను వెలుగులోకి తేవాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. 

Cannabis Plant Spotted In Osmania University : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లో గంజాయి మొక్క కనిపించడంతో కలకలం రేపింది. విద్యార్థులు చదువుకునే ప్రాంగణంలో గంజాయి మొక్క ఎలా పెరిగిందన్న దానిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ మొక్క సహజంగా మొలిచిందా? లేక ఎవరైనా కావాలనే నాటారా? అనే సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఎవరైనా గంజాయి సిగరెట్‌ లేదా విత్తనాలను పడేయడం వల్ల మొక్క మొలిచి ఉండొచ్చన్న అభిప్రాయాలు పలువురి నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే క్యాంపస్‌లో ఇలాంటి మొక్కలు మరెక్కడైనా ఉన్నాయా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో యూనివర్సిటీ అధికారులు క్యాంపస్‌లో పూర్తిస్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించాలని విద్యార్థులు, పలువురు కోరుతున్నారు. దీనివల్ల యూనివర్సిటీపై చెడు ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుందని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ గంజాయి మొక్క అక్కడికి ఎలా వచ్చిందన్న విషయంపై యూనివర్సిటీ అధికారులు, పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి వాస్తవాలను వెలుగులోకి తేవాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

GANJA PLANT IN OSMANIA UNIVERSITY
OSMANIA UNIVERSITY HYDERABAD
CANNABIS PLANT SPOTTED IN OU CAMPUS
ఓయూ క్యాంపస్​లో గంజాయి మొక్క
CANNABIS PLANT IN OSMANIA CAMPUS

ఇలాంటి కథనాలు

Mission Bhagiratha Water Fountain

మిషన్​ భగీరథ ఫౌంటేన్​ - ఎగిసిపడుతున్న నీళ్లు

October 1, 2026 at 1:33 AM IST
Harish Rao felicitates Priyadarshi

కేసీఆర్ పాత్రలో జీవించావు - నటుడు ప్రియదర్శికి హరీశ్‌ రావు ప్రశంసలు

September 30, 2026 at 2:31 PM IST
BATHING PLACE IN BHADRACHALAM MUDDY

బురదమయంగా భద్రాచలం స్నానఘట్టాలు - భక్తుల అవస్థలు

September 30, 2026 at 1:38 PM IST
Kongara Kurdu Land Dispute

మా భూములు కబ్జా చేద్దామని చూస్తున్నారు - కొంగర కుర్దు గ్రామ రైతుల ఆవేదన

September 29, 2026 at 3:24 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.