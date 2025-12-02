ETV Bharat / Videos

ఇచ్చిన హామీలకు గ్యారెంటీ​ - బాండ్​ పేపర్​పై రాసిచ్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి - TS PANCHAYATH ELECTION UPDATES 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 7:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sarpanch Candidate With Rs.100 Bond Manifesto : పంచాయతీ ఎన్నికల పోరులో అభ్యర్థులు ప్రజలను ఆకట్టుకునేందుకు తీవ్ర కసరత్తులు చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లా, హవేలి ఘన్​పూర్ మండలంలోని కాప్రాయిపల్లి పంచాయతీకి చెందిన రాజుపల్లి తండా నుంచి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న కుక్కల మౌనిక రూ.100బాండ్​ పేపర్​పై తాము నెరవేర్చే హామీలపై 15 అంశాలతో కూడిన మ్యానిఫెస్టోను సిద్ధం చేసింది. అందులో, గ్రామంలో ఆడపిల్ల పుడితే రూ.2,000, తీజ్​ పండుగ జరుపుకునేందుకు గానూ గ్రామానికి రూ.20,000, ముదిరాజ్​ బోనాల పండుగకు రూ.8,000 ఇస్తానని ప్రకటించారు. అలాగే, ఊర్లో ఎవరైనా అకాల మరణం చెందితే, వారికి ఆపద్బంధు పథకం పేరుతో అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం రూ.5,000 కూడా ఆర్థిక సహాయం చేస్తానని అభ్యర్థి హామీ ఇచ్చింది. మ్యానిఫెస్టోలో పేర్కొన్న హామీలను నెరవేర్చడానికి తాను కట్టుబడి ఉన్నానాని తెలిపింది. మందు, నగదు వంటి ప్రలోభాలకు గురిచేయకుండా ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ మ్యానిఫెస్టోతో ప్రజల ముందుకు వచ్చానని ఆమె వివరించింది. ఒక వేళ హామీలు నెరవేర్చక పోతే జిల్లా కలెక్టర్​తో గానీ, న్యాయస్థానం ద్వారా గానీ తనను పదవీ నుంచి తొలగించవచ్చని హామీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం మౌనిక చేస్తున్న ఈ విన్నూత్న ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

Sarpanch Candidate With Rs.100 Bond Manifesto : పంచాయతీ ఎన్నికల పోరులో అభ్యర్థులు ప్రజలను ఆకట్టుకునేందుకు తీవ్ర కసరత్తులు చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లా, హవేలి ఘన్​పూర్ మండలంలోని కాప్రాయిపల్లి పంచాయతీకి చెందిన రాజుపల్లి తండా నుంచి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న కుక్కల మౌనిక రూ.100బాండ్​ పేపర్​పై తాము నెరవేర్చే హామీలపై 15 అంశాలతో కూడిన మ్యానిఫెస్టోను సిద్ధం చేసింది. అందులో, గ్రామంలో ఆడపిల్ల పుడితే రూ.2,000, తీజ్​ పండుగ జరుపుకునేందుకు గానూ గ్రామానికి రూ.20,000, ముదిరాజ్​ బోనాల పండుగకు రూ.8,000 ఇస్తానని ప్రకటించారు. అలాగే, ఊర్లో ఎవరైనా అకాల మరణం చెందితే, వారికి ఆపద్బంధు పథకం పేరుతో అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం రూ.5,000 కూడా ఆర్థిక సహాయం చేస్తానని అభ్యర్థి హామీ ఇచ్చింది. మ్యానిఫెస్టోలో పేర్కొన్న హామీలను నెరవేర్చడానికి తాను కట్టుబడి ఉన్నానాని తెలిపింది. మందు, నగదు వంటి ప్రలోభాలకు గురిచేయకుండా ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ మ్యానిఫెస్టోతో ప్రజల ముందుకు వచ్చానని ఆమె వివరించింది. ఒక వేళ హామీలు నెరవేర్చక పోతే జిల్లా కలెక్టర్​తో గానీ, న్యాయస్థానం ద్వారా గానీ తనను పదవీ నుంచి తొలగించవచ్చని హామీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం మౌనిక చేస్తున్న ఈ విన్నూత్న ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
CANDIDATE BOND MANIFESTO IN MEDAK
TELANGANA PANCHAYATH ELECTIONS 2025
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TS PANCHAYATH ELECTION UPDATES 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Snake Enters Car Engine in Budhera

కారు ఇంజిన్​లోకి దూరిన నాగుపాము

December 2, 2025 at 5:11 PM IST
CM Practices Football to Beat Messi

మెస్సీతో మ్యాచ్ కోసం రేవంత్​ రెడ్డి ఫుట్​బాల్​ ప్రాక్టీస్

December 2, 2025 at 4:36 PM IST
CHAIN SNATCHING IN HYDERABAD

నెమ్మదిగా వచ్చారు - మెడలో చైన్ లాక్కెళ్లిపోయారు

November 17, 2025 at 3:53 PM IST
Amla Ashok Ruia Interview

రాజస్థాన్​లో నీళ్లులేని దుర్భర పరిస్థితులు నా మనసును కలిచివేశాయి : ఆమ్లా అశోక్ రూయా

November 17, 2025 at 3:01 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.