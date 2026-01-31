ETV Bharat / Videos

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ టీమ్​తో రిలేషన్​షిప్ పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాం: కెనడా ప్రతినిధుల బృందం - CANADA TEAM IN RAMOJI FILM CITY

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ టీమ్​తో రిలేషన్​షిప్ పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాం: కెనడా ప్రతినిధుల బృందం (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 2:19 PM IST

Canada Delegation Visited Ramoji Film City : హైదరాబాద్​లోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీని 10 మంది కెనడా ప్రతినిధుల బృందం సందర్శించింది. తెలుగు సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా అతిథులకు హోటల్‌ సితారాలో ఫిల్మ్‌సిటీ ప్రతినిధులు ఘనస్వాగతం పలికారు. ఫిల్మ్‌సిటీ విశేషాలు, ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. హవా మహల్, బాహుబలి సెట్‌ను అతిథులు వీక్షించి మైమరచిపోయారు. మోషన్ క్యాప్చర్ ఫ్లోర్‌, మ్యూజిక్‌ రికార్డింగ్ గదులను పరిశీలించారు. ఫిల్మ్‌సిటీలో సినీ మాయాజాలాన్ని చూసి మంత్రముగ్ధులయ్యారు.

ఆల్‌బర్ట్‌ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి ప్రసాద్‌ పాండా అతిథులను పరిచయం చేశారు. ఫిల్మ్‌సిటీ యాజమాన్యం ఆతిథ్యం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కెనడాకు చెందిన జాకీ లవ్లీ, కామ్రోసా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీకి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉందని, అంతేకాకుండా ఇక్కడి టీమ్​తో మంచి రిలేషన్​షిప్​ను పెంచుకోవాలని అనుకుంటున్నామని తెలిపారు. అలాగే కెనడా మాజీ ఎమ్మెల్యే దేవిందర్‌ తూర్ మాట్లాడుతూ ఆర్​ఎఫ్​సీ సినిమా నిర్మాణానికే కాకుండా టూరిస్ట్ స్పాట్​గా కూడా ఉందన్నారు. రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఉన్న సాంకేతికత, రిసోర్సెస్, ఇక్కడి మౌలిక సదుపాయాలు ప్రపంచంలో మరెక్కడా కనిపించవని ప్రశంసించారు. 

CANADA DELEGATION IN RFC
CANADA TEAM IN RFC
రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో కెనడా బృందం
RAMOJI FILM CITY
CANADA TEAM IN RAMOJI FILM CITY

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

